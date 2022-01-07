Стать предпринимателем в корпорации: что нужно знать на старте?

За последние годы в бизнес-среде обозначился тренд: когда-то четкие границы между предпринимателями и наемными сотрудниками стали стираться. С чем это связано, в чем специфика предпринимательской деятельности внутри корпораций и как сотруднику начать запускать свои проекты — разбирается Булат Нуреев, директор MBA, магистерских программ Московской школы управления «Сколково» и программы MOOVE by Skolkovo x МТС, который как преподаватель программы помогает студентам запускать стартапы с нуля до реализации.

Компании для предпринимателей

Основная причина диффузии между такими, казалось бы, разными категориями людей — появление предпринимательской среды внутри корпораций. Почему некоторые компании так активно ее развивают? Потому что в такой среде те, кто работают над продуктами, постоянно держат фокус на их конкурентоспособности, а значит, показывают более высокие результаты в работе.

Конечно, сама собой среда предпринимательской не становится, и редко когда это зависит от конкретного руководителя. И хотя много где заявляют, что приветствуют инновации и инициативу, на практике это реализуется далеко не везде.

Определить, действительно ли в компании это поощряется, могут помочь следующие признаки:

Самый объективный и главный признак — компания работает на конкурентном рынке. В этом случае она вынуждена искать нетривиальные решения, неочевидные возможности и способы реакции на вызовы рынка, и предпринимательские проекты в этом помогают.

Необязательный, но весомый признак — предпринимательская среда чаще образуется в компаниях, которые работают в сегменте B2C. Когда клиенты компании — другие компании, их проще удержать: для них стоимость переключения с одного поставщика на другого (switch cost), как правило, выше возможной выгоды. Если же компания действует на рынке розницы, ее клиентам ничего не стоит перейти на другой продукт, если только речь не об экосистеме.

Корпоративное предпринимательство: краткая инструкция

Почему все начинающие предприниматели стремятся в Кремниевую Долину, несмотря на высокие расходы? Потому что там есть атмосфера поддержки.

Правильное окружение — важнейший фактор успеха для предпринимателя. Одного видения недостаточно, необходимо, чтобы вокруг вас были люди, которые разделяют ваши идеи, и искать их проще там, где высокая концентрация предпринимателей.

Быть предпринимателем в корпорации — совсем другая история.

В этих условиях можно столкнуться с затруднением в виде отсутствия поддерживающей среды. Идеи, которые кажутся вам отличными, могут быть неинтересны руководству, или казаться мелкими, не стоящими того, чтобы выделять на них ресурсы компании. Сама система корпорации заточена на поддержание эффективности действующей бизнес-модели, поэтому ваши инициативы могут показаться и чересчур смелыми.

В то же время конкуренция вынуждает корпорации развиваться, и в некоторых из них предпринимательские инициативы действительно поощряются.

Именно из-за потребности создать среду для предпринимателей, в частности, вне контура основного бизнеса, некоторые компании стали создавать особые пространства, где их сотрудники работают над своими проектами, иногда вместе с внешними партнерами.

Например, в МТС есть центр внутренних инноваций «Гараж», который дает любому сотруднику возможность запустить цифровой продукт за год, в «Сбере» — стартап-акселератор для сотрудников SberUp, в PepsiCo — PepsiCo Lab.

Если вы хотите попробовать запустить стартап внутри компании, ваши дальнейшие шаги зависят от того, есть ли в ней такая стартап-студия.

Если есть:

1. Cформулируйте видение своей идеи

Видение должно быть не абстрактным, вроде «Хочу сделать жизнь людей лучше», а законченным, на уровне готовой бизнес-модели. Наших студентов на мы сразу просим делать это, используя фреймворк из девяти элементов: целевая аудитория, ее проблемы, ценностное предложение, модель монетизации и так далее.

Чтобы грамотно описать видение, нужно либо иметь опыт встречи с проблемой, которую вы собираетесь решить, либо быть экспертом в этой сфере.

Важно идти не с нуля, а сначала изучить то, что уже есть на рынке, чтобы понимать, как эту проблему решают другие, и почему у кого-то получается, а у кого-то нет. Предприниматели действуют не в вакууме — нужно уметь учиться на ошибках других, отталкиваться от того, что есть. Идти с чистого листа — это уже не предпринимательство, а авантюризм.

2. Отправляйтесь со своим видением в акселератор или стартап-студию

Если вашу идею одобрят, вам помогут собрать под нее команду и, вероятно, выделят необходимые ресурсы для старта.

Если идея «выстрелит», перед вами откроются разнообразные перспективы: перейти со штатной должности в собственный стрим, войти в продуктовый портфель компании, стать совладельцем и получать прибыль — какие именно, зависит от конкретной компании.

Если нет:

1. Cформулируйте видение

Действия такие же, как в первом случае.

2. Соберите ресурсы, опираясь на видение

3. Собрав команду, обратитесь к руководству и запросите необходимые ресурсы на первое время

Для этого начинайте питчить свою идею коллегам. Конечно, мобилизовать ресурсы проще, если идея вас по-настоящему драйвит. В этом случае будет легче собрать команду, готовую понести дополнительную нагрузку без гарантии успеха.

Если ресурсы вам не выделили, а от идеи проекта вы отказываться не хотите, рассчитайте силы так, чтобы от нового проекта не пострадала ваша основная работа. Конечно, если до этого вы не запускали свои проекты, на этом этапе вам может быть непросто, но всем этим навыкам можно научиться — на собственном опыте или специализированных программах.

Своим студентам я говорю: «Это ваше дело, куда идти дальше — в корпорацию или свои проекты: у вас есть инструментарий, который пригодится и для ведения собственного бизнеса, и для предпринимательской деятельности внутри корпорации».

В заключение можно дать несколько общих советов, которые помогают в предпринимательской деятельности.

Помните, что базовая черта предпринимателя — готовность действовать в ситуации неопределенности.

Попробуйте применять подход Smart Follower — он основан на том, чтобы постоянно отслеживать действия конкурентов, учиться на чужих ошибках и на основании этого принимать решение о действиях.

Еще один хороший подход — так называемый Lean Startup — строится на том, чтобы принимать решения на основании гипотез, быстро их проверять, искать ошибки, обучаться в процессе, «пересобираться», постепенно двигаясь такими итерациями.

Не забывайте, что сейчас многие современные компании, особенно «экосистемного» характера, позволяют сотрудникам совмещать то и другое, поскольку покупают не время человека, а результат его труда. Если сотрудник выполняет условия контракта, скорее всего, работодатель не будет ему мешать делать что-то свое — наоборот, считается, что таким образом он прокачивает опыт и насмотренность, а значит, и свою ценность для компании.

Фото на обложке: Shutterstock / Funtap