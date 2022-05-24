В поисках мобильных разработчиков. Рекомендации для компаний и результаты опроса

Как изменения повлияли на рынок мобильной разработки, что планируют делать разработчики, как изменились критерии выбора места работы и текущие условия на рынке — ответы на эти вопросы искала советник по стратегическим коммуникациям и TechPR, основательница PRoK Analytics Ксения Павленко.

За последние несколько лет сфера мобильной разработки демонстрировала большой рост. На это повлияли в том числе массовая миграция пользователей в мобильные устройства, распространение подхода Mobile First и развитие экосистемных продуктов. Однако с конца февраля этого года мы наблюдали значительные перемены на рынке IT, включая уход с российского рынка крупных игроков, удаление приложений из App Store и Google Play, изменения в кадровой политике компаний и т.д.

В материале представлены мнения экспертов о ситуации на рынке, рекомендации для компаний, а также итоги апрельского опроса, в котором приняли участие 433 мобильных разработчика. Опрос был запущен в конце марта, когда ситуация стала более-менее ясна и у специалистов было время принять решение о дальнейших карьерных планах.

Участники опроса рассказали о том, планируют ли релокацию, какие условия работы для них сегодня важны, что бы хотели изменить на текущем месте работы и каким каналам информации они доверяют.

Для увеличения репрезентативной выборки опроса были использованы следующие каналы распространения:

связь напрямую с разработчиками;

коллаборация с популярными тематическими каналами: Android Broadcast, iOS Good Reads, CocoaHeads, Mobile Development.

Участники опроса

Распределение респондентов по городам:

37% — Москва;

16,3%— Санкт-Петербург;

7,1% — Минск;

5,1% — Новосибирск;

4,6% — Ростов-на-Дону;

1,8% — Екатеринбург;

1,3% — Уфа;

26,8% — другое.

Специализация

57% — iOS-разработчики;

40,2% — Android;

1,9% — iOS+Android;

1,1% — другое.

Уровень

45% — Senior;

36,1% — Middle;

14,9% — Junior;

1,5% — учусь.

Текущее место работы

39,4% — российский продукт;

28,8% — международный продукт;

14,1% — банк;

5,6% — российское агентство;

3,3% — международное агентство;

3,8% — в поиске работы;

5% — другое.

Результаты опроса

Релокация

Почти половина всех опрошенных мобильных разработчиков (47,9%) указывала, что не планирует релокацию, 40,4% планировала переезд, 11,7% указали, что уже работают за рубежом.

Большинство (62,8%) среди тех, кто указал, что планирует релокацию — это iOS-разработчики, 35% — Android. По уровню: 44,2%— Senior, 38% — Middle, 15,3% — Junior.

Разработчики, которые рассматривают переезд часто выбирают Турцию, Грузию, Армению, Черногорию, Сербию, ЕС, Кипр, Казахстан.

Одна из основных причин релокации — возможность доступа к современным технологиям, попытка не потерять навыки и не снизить свою стоимость на рынке.

Большинство респондентов, которые отметили, что уже работает за рубежом — iOS-разработчики (76,6%), Android (23,4%).

Среди тех, кто указал, что уже работает за рубежом:

63% — работают в международном продукте;

15,2% — в российском продукте;

8,7% — находятся в поиске работы;

8,7% — работают в банке;

4,3% — работают в международном агентстве.

Критерии выбора места работы vs оценка текущих условий

Участникам опроса был задан вопрос о том, по каким критериям они сейчас выбирают место работы, а также как оценивают текущие условия.

Основными факторами при выборе места работы мобильные разработчики назвали:

Профессиональное развитие. Разработчики отмечают важность постоянного роста и обучения, наличия смысла в разрабатываемом продукте и возможности влиять на продукт, а не «просто писать код». Общий уровень удовлетворенности текущими условиями не соответствует ожиданиям.

Профессиональное окружение (команда). Участники опроса говорят о важности команды и общей атмосферы в коллективе, корпоративной культуры, а также грамотной системы постановки задач в компании. Уровень удовлетворенности выше предыдущего фактора, но также есть разрыв между ожиданием и текущими условиями.

Уровень оплаты. Респонденты говорят о важности увеличения общего уровня зарплат. Отмечен разрыв между ожиданием и текущими условиями.

Стабильность компании. Участники опроса говорят о важности финансовой стабильности компании, а также наличии у компании запасного плана при различных вариантах развития событий. Небольшой разрыв между ожиданиями и текущими условиями.

Возможность карьерного роста. Респонденты отмечают важность наличия возможности планировать свою карьеру. Значительный разрыв между ожиданием и текущим положением.

Баланс между работой и жизнью. В целом для разработчиков важен фактор погружения в рабочие задачи с максимальной отдачей, но без ущерба для личного времени. Наличие баланса также отмечают как фактор стабильности компании и ситуации в целом. Разрыв между ожиданием и текущими условиями незначительный.

Удаленный формат работы. Единственный критерий, в котором общая оценка текущих условий даже превышает ожидания. Участники опроса отмечают важность наличия официального разрешения от компании работать удаленно из любой точки мира.

Источники информации

24,49% разработчиков отметили, что узнали о компании, в которой сейчас работают, от друзей и коллег, 23,98% из HH, у 20,92% компания-работодатель очень известна, 13,73% получили информацию от HR.

Самыми читаемыми СМИ были названы Habr (67,88%), Medium (57,66%), VC (38,33%).

Мнение экспертов

Ниже представлены мнения экспертов в сфере мобильной разработки.

Специалисты отвечали на вопросы:

Как вы в целом оцениваете ситуацию на рынке мобильной разработки? Что можете порекомендовать компаниям, которые находятся в поиске сильных специалистов?

Гладков Алексей

Автор канала Mobile Developer

Мобильная разработка по прежнему переживает бурный рост. Миграция пользователей в мобильные телефоны продолжается и усиливается с каждым днем, что заставляет компании все чаще разрабатывать, используя подход Mobile First.

На рынке появляется все больше операционных систем, что заставляет приводит к усилению подходов кроссплатформенной разработки. На первые места выходят лидеры в этом направлении — Flutter, Kotlin Multiplatform, React Native. Это создает принципиально новые требования к разработчикам как к инженерам, а не адептам какой-то одной платформы — Android или iOS.

Думаю, что с появлением локальных операционных систем этот подход будет только усиливаться.

Чтобы привлекать сильных специалистов, компаниям нужно заинтересовывать их интересными задачами и командой. Разработчики по-прежнему находятся в позиции выбирающих, поэтому они выбирают не только по достойной компенсации, но и по тому, какой рост может дать им компания и насколько она привлекательна по сравнению с другими работодателями.

Хотя сейчас ситуация немного меняется, и важной становится также надежность компании и ее позиции на рынке.

Елчев Евгений

iOS-техлид «ВКонтакте» (eСommerce)

Ситуация на рынке очень неопределенная. С одной стороны, с рынка ушли некоторые компании, какие-то компании урезают косты на разработку, в том числе и мобильную. С другой стороны, другие компании наоборот активно наращивают численность команд и активно хантят мобильных разработчиков.

Так что, кажется, ситуация на рынке не изменилась. Но, возможно, для компаний сейчас хорошее время, чтобы нанять высококвалифицированных специалистов, которые обычно не торопятся менять место работы, и их редко встретишь во время найма.

Но сейчас из-за ухода компаний с рынка, вероятно, некоторые из этих специалистов как раз находятся в поиске новой работы. Опять же, есть проблема релокации многих талантливых ребят.

Компаниям в поиске сильных специалистов я бы рекомендовал отталкиваться от потребностей разработчиков. А основных их три: деньги, возможность самореализации и участие в жизни комьюнити. И если с деньгами все понятно (нужно предлагать конкурентную зарплату), то с остальным уже сложнее.

Тут, во-первых, нужно нанимать разработчиков под задачи. Потому что высококвалифицированному специалисту не интересно выполнять обычные, повседневные задачи, и даже большими деньгами его сложно будет удерживать. Так что для такого человека и задачи должны быть соответствующие.

А на повседневные задачи нанимать просто специалистов с опытом (не путать со специалистами, которые только входят в профессию и опыта не имеют, с ними сложнее), и если их квалификации не хватит, то лучше проводить обучение внутри компании.

Во-вторых, предлагать возможности самореализации, выделять время на pet-проекты, возможно, предоставить четырехдневную рабочую неделю, возможность делать качественные решения, выкладывать их в опенсорс. Я бы упомянул возможность удаленной работы. Но, кажется, это сейчас и так встречается повсеместно.

Майданов Никита

Организатор сообщества iOS-разработчиков CocoaHeads

Отток компаний и специалистов на рынке мобильной разработки очень крупный. Часть, конечно, вернулись или вернутся обратно из-за проблем с получением средств за рубежом и отключением российских карт.

Те, кто работал удаленно на иностранную компанию, уезжают. Работать с ИП в РФ зарубежные компании не будут. Компании перевозят разработку целиком в ближайшие страны: Казахстан, Армению, Грузию.

Если говорить про специфику мобильной разработки, то санкции сильно задели банки — у крупнейших банков РФ удалили приложения из сторов, отозвали сертификаты. Сложно сказать, что банки планируют делать дальше, наверное, продвигать веб-версию и установку APK на Android.

Компаниям, которые находятся в поисках специалистов, рекомендую предлагать релокацию, оплату в валюте, помощь с ВНЖ.

Екатерина Батеева

iOS разработчик Marketplace в «Авито»

По ощущениям, на рынке мобильной разработки появилось больше опытных кандидатов, но за них все равно ведется борьба, потому что их меньше, чем нужно рынку. Появилось большее разнообразие в предложениях по проектам. Раньше были в основном банки, а сейчас чаще предлагают продуктовую разработку.

Компаниям, которые в поисках специалистов, рекомендую фокусироваться на ваших преимуществах — selling points при привлечении кандидатов. Практика показывает, что сильным ребятам интересны яркие проекты, крутые продукты и технологии и, конечно, им важна сильная корпоративная культура.

Основные выводы и рекомендации

Рынок меняется, но что-то остаётся неизменным: компаниям по-прежнему необходимы сильные IT-специалисты для развития существующих продуктов и запусков новых. А разработчики находятся в поисках достойного места работы, где смогут применить свой опыт, продолжать профессиональное развитие и гордиться результатами своей работы.

Мобильная разработка по-прежнему переживает бурный рост. Компании продолжают в том числе развивать кроссплатформенную разработку. Эксперты отмечают, что это приводит к принципиально новым требованиям к разработчикам, как к инженерам.

Почти половина всех опрошенных в апреле мобильных разработчиков (47,9%) указала, что не планирует релокацию, 40,4% планируют переезд, 11,7% уже работают за рубежом. Одна из основных причин релокации — возможность доступа к современным технологиям, попытка не потерять навыки и не снизить свою стоимость на рынке.

В топе факторов при выборе места работы мобильные разработчики отмечают:

— Профессиональное развитие;

— Профессиональное окружение (команда);

— Уровень оплаты;

— Стабильность компании;

— Возможность карьерного роста;

— Баланс между работой и жизнью;

— Удаленный формат работы.

Если компания заинтересована в привлечении сильных разработчиков в команду, необходимо увеличивать узнаваемость бренда, интегрироваться в комьюнити, развивать внутреннее амбассадорство, усиливать присутствие экспертов компании в профильных каналах и ресурсах, включая Telegram-каналы, подкасты, блоги на Habr, конференции и другие источники.

При продвижении важно транслировать ключевые сообщения, которые будут отражать реальную атмосферу в команде и корпоративную культуру, рассказывать о преимуществах продукта и надежности компании. Для определения релевантных ключевых сообщений компании-работодатели также проводят узконаправленные исследования среди целевой аудитории.

Фото на обложке: Shutterstock / Ancapital

Иллюстрации предоставлены автором.