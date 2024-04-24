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Как проекту о путешествиях получить 285 заявок в «VK Рекламе» и снизить стоимость брони на 25% за три месяца

Колонки
Вячеслав Наумычев
Вячеслав Наумычев

Performance Lead в Avdertalyze

Ирина Печёрская

Вячеслав Наумычев, Performance Lead в рекламном агентстве Avdertalyze, поделился опытом работы с новым кабинетом «VK Реклама» на примере Bratskij travel — проекта, который предлагает авторские туры для молодежи по России. Команде удалось за три месяца снизить стоимость бронирования туров на 15%, стоимость подписчика — на 20%.  

Как проекту о путешествиях получить 285 заявок в «VK Рекламе» и снизить стоимость брони на 25% за три месяца

Как было до    

Ранее рекламу запускали в старом рекламном кабинете «ВКонтакте»: стоимость подписчика и бронирования постоянно росла. Конверсия из заявки в покупку не превышала 7–8% даже в высокий сезон, а промо по категориям интересов и ключам приносило дорогие результаты.

Мы планировали оптимизировать стоимость привлечения новых подписчиков и протестировать работу «VK Рекламы». Результатом должен был стать рост коммьюнити путешественников и их конвертация в клиентов. 

 

 

Что сделали

Мы решили применить уже проверенную стратегию для промо — запуск двух рекламных кампаний с объектом «Сообщество и профиль». Тестировали разные форматы и целевые действия. 

 

Кампания с целью «Вступить в сообщество» 

В рамках тестирования использовали универсальный формат: система адаптировала креативы под все доступные места размещения, таким образом рекламу видели пользователи всех проектов VK и рекламной сети. 

Объявления показывали аудитории мужчин и женщин 18–39 лет, проживающих в городах-миллионниках России. Для снижения стоимости нового подписчика кампанию оптимизировали: оставляли объявления, которые приносят подписки по оптимальной стоимости. Например, часть кампаний с таргетингом на восточную часть России отключили, а кампании на Москву и Санкт-Петербург, наоборот, масштабировали, так как они показывали наиболее низкую стоимость подписки.

Создали две группы объявлений: 

  • с таргетингом по интересам «туризм», «путешествия»;
  • с таргетингом по ключевым словам — запросы на туры и локации, где проходят туры, например: «Туры в Карелию», «Карелия достопримечательности», так как один из туров проходил по Карелии.

 

Кампания с целью «Написать сообщение» 

В рамках тестирования решили изменить настройки кампании. Объявления таргетировали на мужчин и женщин в возрасте от 21 до 30 лет, которые живут в Москве и Санкт-Петербурге. В итоге почти 90% целевых заявок пришло из Москвы. Остальные таргетинги на уровне групп объявлений совпадали с настройками первой кампании. 

 

Креативы 

Для обеих кампаний команда агентства подготовила ряд креативов. Запустили тесты, чтобы выявить самые эффективные связки текстов и изображений. Так удалось выяснить, что креативы с реальными фотографиями из туров работают лучше. 

 

 

Также креативы адаптировали и при смене сезона. Креативы под сезон позволили снизить стоимость подписчика на 40%.

 

 

Креативы со временем «выгорают»: приедаются аудитории и уже не привлекают внимание. Поэтому каждый месяц заменяем креативы в кампаниях.

 

Примеры креативов для привлечения заявок

 

Какие получили результаты 

Сравнили результаты кампаний в новом и старом кабинете за три месяца. 

 

Метрики Старый кабинет VK Реклама
Подписчики 1039 1450
Стоимость подписчика 26 рублей 15,8 рублей
Сообщения в группу 300 285
Стоимость переписки 230 рублей 250 рублей
Брони 45 55
Стоимость брони 1650 рублей 1300 рублей

 

Первое время стоимость переписки в новом кабинете росла, от этого не получалось оценить окупаемость нового кабинета. Тем не менее результат по главному показателю — стоимости брони — улучшился на 25%. Такого результата удалось достичь за счет привлечения целевого трафика: алгоритмы «VK Рекламы» самостоятельно показывали объявления целевой аудитории. Даже с учетом роста среднего чека конверсия в бронирование туров выросла, и, соответственно, снизилась стоимость брони (CAC).

Также по результатам теста увидели снижение стоимости подписчика почти на 25%. Формат «Универсальных объявлений» позволил агентству оптимизировать время на работу с креативами: система адаптировала объявления для показа в ленте «ВКонтакте».

Запускать одновременно кампании на подписчиков и на заявки оказалось наиболее эффективным решением, поскольку они друг друга  дополняют. Как только отключается одна из кампаний — результаты по второй сразу проседают.  

Результаты кампании подтвердили гипотезу, что алгоритмы нового кабинета действительно работают. После теста мы полностью перешли на новый кабинет и продолжаем привлекать трафик дешевле, чем в старом.

Фото на обложке: Philipp Kämmerer / Unsplash

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