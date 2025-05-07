Крупнейшие платформы откажутся от демонстрации рекламы 9 мая
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80-летий Победы в России будут отмечать в пятницу, 9 мая.
«Яндекс» скроет рекламу на страницу ya.ru, новой вкладке десктопного «Яндекс Браузера», в сервисах «Кинопоиск», «Музыка», «Афиша» и «Книги». Часть рекламных форматов будет заменена на специальные сервисные механики и подборки. «Яндекс Директ» перераспределит показы на другие дни и таким образом компенсирует временное снижение активности, потери в охватах не будет.
На видеохостинге Rutube рекламы не будет 9 мая (полные сутки по московскому времени).
Холдинг VK уберет рекламу из видео в сервисах «VK Видео», «ВКонтакте» и «Одноклассники».
«Накануне 9 мая кратно возрастают просмотры видео, связанного с Великой Отечественной войной, и мы предоставляем пользователям возможность вдумчиво и не отвлекаясь смотреть такой контент», — отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.
Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock / FOTODOM
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