Основатель Setters вышел из бизнеса «Пиархаба» в рамках buy back

Сделка по выкупу завершилась по оценке примерно втрое выше, чем на момент начала партнерства с Setters два года назад, заявили в «Пиархабе». Сумма при покупке в октябре 2022 года составила $125 тыс.



По данным ЕГРЮЛ, из капитала ООО «Пиархаб» вышел основатель ООО «Сеттерс» Евгений Давыдов. «Экзит» прошел в несколько этапов. В марте 2025 года Давыдов впервые снизил долю с 10% до 2,22%, она была передана на баланс ООО. 31 марта эти 7,78% получил основатель «Пиархаба» Даниил Дымшиц, в настоящее время его доля составляет 97%. Тогда же Давыдов нарастил долю с 2,22% до 3%, а 25 апреля передал их снова на баланс ООО.

За два года партнерства оборот «Пиархаба» вырос более чем в шесть раз, до 354 млн рублей в 2024 году. Чистая прибыль компании достигла 38,8 млн рублей.

«Обе стороны остались в плюсе: за два с лишним года мы классно усилили бизнес друг друга. Кейс доказал на практике эффективность и жизнеспособность нашего Setters Creative Capital: мы помогли команде "Пиархаба" выстроить процессы, усилить нетворкинг, и в целом вырастить бизнес, а теперь с радостью согласились на предложение о первом полноценном "экзите" для нашего холдинга», – заявил сооснователь Setters Евгений Давыдов.

«Пиархаб» активно развивает международное направление: более трех лет работает в ОАЭ с компаниями региона (Platinumlist, Startupbootcamp MENA, Wind Rises и другие). В планах — запуск в Казахстане и Сербии, где «Пиархаб» планирует закрепиться в ближайший календарный год.

«Сделка с Setters показывает, как важно выбирать партнера, с которым всегда можно договориться: и когда нужно усилить твой бизнес, и когда ты готов к полноценному самостоятельному плаванию», — заявил CEO и основатель «Пиархаба» Даниил Дымшиц.

По словам Дымшица, команда «Пиархаба» строит PR-агентство с потенциалом войти в топ-10 на российском рынке и доказать свою экспертизу на зарубежных рынках».

У Евгения Давыдова остается 25% в ООО «Сеттерс Медиа», 36,4% в ООО «Сеттерс», 50% в школе китайского языка ООО «Лаоши ру», 5% в wellness-проекте ООО «Ре-фил», 65,5% в ООО «Рэндом кофе».

В октябре 2022 года Русбейс сообщал, что в планах Setters — довести свою долю до 30%.

«Продажа акций с троекратным увеличением исходной стоимости — это хороший финансовый результат для венчурных вложений», — пояснила Русбейс директор по развитию бизнеса PGR agency Наталья Чепарина.

«Хотя, сумма вложений была относительно небольшой, $125 тыс., для развивающегося рынка это тоже неплохо. Небольшие агентства с помощью такой поддержки могут получить стимул для развития», — объяснила эксперт.

По словам Чепариной, причины для продажи акций могут быть самые разные. Возможно, что инвестору понадобились средства для финансирования более привлекательного проекта или возникло несовпадение взглядов на вопросы развития бизнеса.

«Но, судя по словам CEO «Пиархаба» о готовности к «самостоятельному плаванию», это, скорее, их инициатива. Возможно, инвестор не столько хотел сам продать акции, сколько согласился договориться и принял предложение, так как в изначальных планах он наоборот хотел увеличить свою долю в бизнесе с 10% до 30%», — заключила Чепарина.

Фото на обложке: SETTERS