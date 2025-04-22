Гендиректором «VK Видео» стала Марианна Максимовская
Мария Рудницкая
Генеральным директором «VK Видео» стала телеведущая Марианна Максимовская. В новой должности оная будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, говорится в сообщении компании.
Гендиректором «VK Видео» стала Марианна Максимовская
https://rb.ru/news/vk-video--maksimovskaya/
- Новости
Максимовская разработала и реализовала множество телевизионных проектов, которые получили высокую оценку как зрителей, так и профессионалов, отметили в VK. В компании надеются, что опыт и знания телеведущей помогут «VK Видео» укрепить позиции на российском рынке видеохостингов.
- С 1991 по 2015 годы Максимовская занимала ключевые должности на ведущих федеральных телеканалах России — она работала на НТВ, ТВ6, ТВС и РЕН ТВ. С 2015 года занимала пост вице-президентоп коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры», а с 2018 года была назначена на должность президента компании.
Фото на обложке: Евгений Реутов / Росконгресс
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Архив rb.ru
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть кофейню»
- 1 В Индонезии стали в 10 раз больше смотреть Rutube В Казахстане — в 2,5 раза, в Белоруссии — в два раза, а в Германии — в 1,5 раза 03 апреля 16:24
- 2 Nintendo выпустит игровую консоль Switch 2 в начале июня Устройство будет стоить от $450 в США 02 апреля 18:47
- 3 В работе видеоигровой площадки Steam произошел сбой 31 марта За сутки на неполадки в работе сервиса пожаловались почти 9 тыс. пользователей 31 марта 21:10
- 4 VK купила права на аниме китайского видеохостинга BiliBili В «VK Видео» появится 119 аниме-проектов 24 марта 11:02