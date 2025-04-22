Гендиректором «VK Видео» стала Марианна Максимовская

Генеральным директором «VK Видео» стала телеведущая Марианна Максимовская. В новой должности оная будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, говорится в сообщении компании.

Максимовская разработала и реализовала множество телевизионных проектов, которые получили высокую оценку как зрителей, так и профессионалов, отметили в VK. В компании надеются, что опыт и знания телеведущей помогут «VK Видео» укрепить позиции на российском рынке видеохостингов.

С 1991 по 2015 годы Максимовская занимала ключевые должности на ведущих федеральных телеканалах России — она работала на НТВ, ТВ6, ТВС и РЕН ТВ. С 2015 года занимала пост вице-президентоп коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры», а с 2018 года была назначена на должность президента компании.

Фото на обложке: Евгений Реутов / Росконгресс