VK и компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) интегрировали библиотеки сервиса по сбору и анализу ошибок Tracer в системные сервисы операционной системы «Аврора». Инструмент Tracer предназначен для мониторинга стабильной работы мобильных приложений и веб-сайтов, сообщила компания.

Сервис VK по сбору и анализу ошибок для разработчиков теперь работает с «Авророй»

https://rb.ru/news/vk-aurora/

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