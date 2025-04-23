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Сервис VK по сбору и анализу ошибок для разработчиков теперь работает с «Авророй»

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

VK и компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) интегрировали библиотеки сервиса по сбору и анализу ошибок Tracer в системные сервисы операционной системы «Аврора». Инструмент Tracer предназначен для мониторинга стабильной работы мобильных приложений и веб-сайтов, сообщила компания.

Сервис VK по сбору и анализу ошибок для разработчиков теперь работает с «Авророй»
  1. Новости

Сервис при возникновении проблем предоставляет детальный отчет, а ИИ-модель анализирует данные и определяет возможные причины сбоя. В итоге разработчики экономят время на поиск ошибок, которые невозможно выявить на этапе тестирования, и получают готовые рекомендации по устранению неисправности.

Tracer уже применяется в продуктах VK, таких как ОК, RuStore, Дзен, ВКонтакте и Mail, а также в крупных российских компаниях, включая Wildberries, 2ГИС, Superjob, Okko и СБП. Tracer запускался как российский аналог западных сервисов на случай, если они отключат российских разработчиков.

  • В начале апреля VK представила новую версию Tracer. Теперь он поддерживает мониторинг и анализ ошибок не только в мобильных приложениях, но и на веб-платформах.

Фото на обложке: Burdun Iliya / Shutterstock / FOTODOM

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