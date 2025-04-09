VK расширил функционал сервиса Tracer для устранения сбоев в работе веб-сайтов
VK представила новую версию бесплатного сервиса Tracer, который теперь поддерживает мониторинг и анализ ошибок не только в мобильных приложениях, но и на веб-платформах. Об этом Русбейс рассказали в пресс-службе компании.
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Как работает Tracer? Сервис позволяет техническим специалистам отслеживать сбои, зависания и ошибки в режиме реального времени. При возникновении проблем Tracer формирует детальный отчет, указывая на конкретные зависимости, разделы и модули. Искусственный интеллект анализирует данные и предлагает возможные причины ошибок, что помогает разработчикам быстрее устранять неполадки, которые сложно выявить на этапе тестирования.
Кто использует сервис? Tracer уже применяется в продуктах VK, таких как ОК, RuStore, Дзен, ВКонтакте и Mail, а также в крупных российских компаниях, включая Wildberries, 2ГИС, Superjob, Okko и СБП.
Комментарий разработчика. «Значительная часть людей продолжает пользоваться интернетом на компьютере или ноутбуке, поэтому для разработчиков веб-платформа остается одной из ключевых. С запуском Tracer для веб-сайтов мы покрываем большую часть потребностей коллег-разработчиков — теперь мониторинг мобильной и браузерной версий одного и того же продукта может выполняться в едином сервисе», — отметил руководитель проекта Tracer Кирилл Попов.
- В последнее время неоднократно фиксируются сбои в работе различных сервисов, носящие массовый характер. Например, произошедшие 24 марта неполадки Роскомнадзор связал с использованием ими иностранной серверной инфраструктуры.
Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / FOTODOM
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