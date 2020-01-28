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«Билайн» первым из операторов стал продавать сим-карты на AliExpress

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

«Билайн» открыл магазин на платформе AliExpress Россия и первым из российских операторов начал продавать там сим-карты. Об этом Rusbase рассказали в компании.

«Билайн» первым из операторов стал продавать сим-карты на AliExpress

Сим-карты бесплатно доставляют курьеры по указанному при покупке адресу. Пока доставка работает только в Москве, но в течение 1 квартала 2020 года компания общает расширить ее и на другие регионы.

Активировать такую сим-карту можно дистанционно. Как только клиент вставит сим-карту в телефон, ему придет ссылка на интерфейс для самостоятельной регистрации. По сслыке нужно будет приложить фото паспорта и селфи, а также расписаться на экране смартфона.

Как пишет «Коммерсант», в будущем «Билайн» планирует расширить ассортимент на AliExpress. В магазине оператора уже есть вкладки «смартфоны» и «планшеты», но товары в них пока отсутствуют.

По словам вице-президента по продажам и клиентскому сервису «Вымпелкома» Юрия Смагаринского, за 2019 год продажи сим-карт на сайте «Билайна» выросли в 2,2 раза. В компании ожидают, что сотрудничество с AliExpress расширит каналы дистрибуции и предоставит доступ к новым клиентам.

Свой магазин на маркетплейсе есть также у «Мегафона». Оператор продает на связанной с AliExpress площадке Tmall технику Apple. В компании заявили, что рассматривают возможность реализации сим-карт через этот канал продаж.

В Tele2 назвали продажу сим-карт на маркетплейсах экспериментальной идеей, которую стоит изучить подробнее. В МТС сказали, что удовлетворены работой действующих каналов продаж.

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock

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