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«Билайн» купил сеть доставки контента CDNvideo у китайского Wangsu Science & Technology

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Билайн» приобрел 95% сети доставки контента CDNvideo у холдинга из КНР Wangsu Science & Technology, рассказали в пресс-службе компании.

«Билайн» купил сеть доставки контента CDNvideo у китайского Wangsu Science & Technology

CDNvideo предоставляет услуги организации онлайн-трансляций, доставки контента. Сеть также предоставляет виртуальные вычислительные мощности и оказывает другие услуги.

Компания размещает свои узлы в России (в 22 городах), США, Германии, Сингапуре, Нидерландах, Израиле, Ираке, а также в странах ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Армения, Молдавия, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан.  

«Билайн» не первый год сотрудничает с CDNvideo, говорит вице-президент по операторскому бизнесу компании Сергей Быков.

«Объединение и переход от зарубежного владения к российскому дает возможность сфокусироваться на интересах российских клиентов-потребителей услуг CDN (Content Delivery Network), развивать сеть CDN там, где это требуется для наилучшего качества с точки зрения клиентов билайна и CDNvideo», — отмечает Быков.

Ранее летом в компании сообщили, что «Билайн» первым из российских операторов будет тестировать отечественное оборудование 4G.

Фото на обложке: Ilia Ulianov / Shutterstock

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