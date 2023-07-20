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«Билайн» начнет устанавливать российское оборудование 4G

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Билайн» первым среди операторов мобильной связи начнет тестирование российское оборудование 4G. Этой осенью компания планирует устанавливать базовые станции отечественного производства, сообщили «Ведомости» со ссылкой на директора по стратегии и долгосрочному планированию развития сети «Билайна» Владимира Вальковича.

«Билайн» начнет устанавливать российское оборудование 4G

На первом этапе оборудование будет использоваться в сельской местности и для покрытия автодорог. Тестирование работоспособности базовых станций пройдет в Ленинградской или Нижегородской областях. При этом сеть будет максимально приближена к реальным условиям, в том числе с созданием нагрузочного трафика и аварийных ситуаций.

  • В декабре 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что к 2023 году при должном спросе планируется запуск серийного производства российских базовых станций 4G. Тогда оборудование тестировалось операторами сотовой связи. К концу 2022 года, по словам Чернышенко, компании-производители должны были быть готовы к приему заказов на поставку оборудования LTE для проектов покрытия населенных пунктов численностью до 25 тыс. человек.
  • Позднее стало известно, что «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио готовят проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G. Для этого они запросили 30 млрд рублей. Оборудование могут создать к 2025 году.

Фото на обложке: Unsplash

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