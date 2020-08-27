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«Билайн» начал подключать технологию eSIM в регионах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Билайн» начал предлагать своим клиентам подключение виртуальных карт eSIM еще в 16 городах России. Об этом Rusbase рассказали в компании.

«Билайн» начал подключать технологию eSIM в регионах

К Москве и Санкт-Петербургу, в которых технология появилась в конце июля, добавились еще 16 городов: Казань, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Кемерово, Волгоград, Владивосток, Саратов, Калининград, Нижний Новгород, Барнаул, Уфа, Оренбург, Воронеж и Новосибирск.

Сколько клиентов уже перешли на eSIM, в компании не уточняют. 

Подключить eSIM клиенты могут в любом собственном магазине «Билайн». Покупатель получает чек с QR-кодом и устанавливает профиль eSIM на своем устройстве.

eSIM позволяет пользоваться услугами операторов связи без установки sim-карты.

Фото: Unsplash

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