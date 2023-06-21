У «Билайна» случился масштабный сбой в работе мобильного интернета

Абоненты «Билайна» в Москве и других городах столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета и мобильного приложения оператора.
Обновлено в 17:00 мск: В пресс-службе «Билайна» RB.RU подтвердили проблемы с работой мобильного интернета в некоторых регионах РФ. «Причины сбоя локализованы. В настоящее время в большинстве регионов доступ восстановлен», — сообщил представитель компании.
По данным Downradar, число жалоб на 16:30 мск превышает 3,2 тыс.
Более половины пользователей (53%) жалуются на работу мобильного интернета, 14% фиксируют общий сбой. Остальные проблемы с работой связаны с работой домашнего интернета и связью.
Фото на обложке: Ilia Ulianov /
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