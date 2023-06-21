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У «Билайна» случился масштабный сбой в работе мобильного интернета

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Абоненты «Билайна» в Москве и других городах столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета и мобильного приложения оператора.

У «Билайна» случился масштабный сбой в работе мобильного интернета

Обновлено в 17:00 мск: В пресс-службе «Билайна» RB.RU подтвердили проблемы с работой мобильного интернета в некоторых регионах РФ. «Причины сбоя локализованы. В настоящее время в большинстве регионов доступ восстановлен», — сообщил представитель компании. 

По данным Downradar, число жалоб на 16:30 мск превышает 3,2 тыс.

Более половины пользователей (53%) жалуются на работу мобильного интернета, 14% фиксируют общий сбой. Остальные проблемы с работой связаны с работой домашнего интернета и связью.

Фото на обложке: Ilia Ulianov / Shutterstock

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