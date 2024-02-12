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«Билайн» нарастил свою долю в платформе для хранения и раздачи контента Platformcraft почти до 35%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Вымпелком» (бренд Билайн) увеличил долю владения с 13,21% до 34,91% в разработчике бизнес-платформы для хранения, обработки и раздачи контента «Платформкрафт» (Platformcraft). Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

Стороны подтвердили изданию сделку, но деталей раскрывать не стали.

«Билайн» нарастил свою долю в платформе для хранения и раздачи контента Platformcraft почти до 35%

Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах отметил, что рост и прибыльность стартапа показывают отличную динамику. По его словам, таких проектов обычно не хватает инвесторам. До кризиса 2022 стартапы с такими показателями могли быть оценены в 5х выручки, но сейчас во всем мире оценки значительно снизились, добавил он. 

В октябре 2023 года «Вымпелком» приобрел 13,21% в Platformcraft. Оператор купил долю, чтобы расширить портфель продуктов своего структурного подразделения beeline cloud и усилить позиции на рынке облачных решений.

ООО «Платформкрафт» основано в ноябре 2012 года. Согласно данным системы «Контур.Фокус», конечными владельцами выступают «Вымпелком» и ряд физических лиц — Татьяна Аплемах (17,8%), Надир Хамзин (17,73%), Алексей Огородников (13,02%), Наталия Цветкова (11,34%), Василий Клюев (5,21%).

Выручка ООО по итогам 2022 года достигла почти 94 млн рублей против 28 млн в 2021 году, чистая прибыль выросла почти в два раза — до 27 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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