«Билайн» нарастил свою долю в платформе для хранения и раздачи контента Platformcraft почти до 35%

«Вымпелком» (бренд Билайн) увеличил долю владения с 13,21% до 34,91% в разработчике бизнес-платформы для хранения, обработки и раздачи контента «Платформкрафт» (Platformcraft). Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. Стороны подтвердили изданию сделку, но деталей раскрывать не стали.

Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах отметил, что рост и прибыльность стартапа показывают отличную динамику. По его словам, таких проектов обычно не хватает инвесторам. До кризиса 2022 стартапы с такими показателями могли быть оценены в 5х выручки, но сейчас во всем мире оценки значительно снизились, добавил он.

В октябре 2023 года «Вымпелком» приобрел 13,21% в Platformcraft. Оператор купил долю, чтобы расширить портфель продуктов своего структурного подразделения beeline cloud и усилить позиции на рынке облачных решений.

ООО «Платформкрафт» основано в ноябре 2012 года. Согласно данным системы «Контур.Фокус», конечными владельцами выступают «Вымпелком» и ряд физических лиц — Татьяна Аплемах (17,8%), Надир Хамзин (17,73%), Алексей Огородников (13,02%), Наталия Цветкова (11,34%), Василий Клюев (5,21%).

Выручка ООО по итогам 2022 года достигла почти 94 млн рублей против 28 млн в 2021 году, чистая прибыль выросла почти в два раза — до 27 млн рублей.

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