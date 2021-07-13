Ресторанный холдинг Belgian Beer Café объявил о выходе на российский рынок. Сеть будет представлена в Москве и Санкт-Петербурге, развитием проекта будет заниматься ресторатор Алексей Пинский, говорится в сообщении компании.

Концепция ресторана — аутентичная бельгийская кухня с большим выбором пива, которое подается в атмосфере брюссельского кафе.

Первый ресторан откроется в начале осени в МФК «Легенда Цветного» (Цветной бульвар, 2). Формат российского проекта будет отличаться от международного по подаче и по интерьерным решениям.

«Наша задача – сломать стереотипы о пивном баре в его привычном представлении. Для меня в ресторане главное – это кухня. Все остальное уже является частью атмосферы места. Именно по такому принципу я и создаю концепции для своих проектов. Belgian Beer Café станет модным сетевым проектом с четко заданными стандартами, где отличная современная еда сочетается с исключительным пивом и, конечно же, вином», — сообщил Пинский.

Помимо пива гостей ждет винная карта, созданная с учетом современных тенденций и с фокусом на чистый и натуральный продукт. Коктейльная карта ресторана насчитывает более 50 знаменитых коктейлей.

Холдинг Belgian Beer Café был основан в Брюсселе в 1998 году пивоваренной компанией AB InBev (в России представлена как AB InBev Efes). Сеть представлена в 51 городе в 20 странах (Европа, Азия, Северная Америка и Австралия).

Ресторатор Алексей Пинский развивает проекты Regent и Farang.

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Фото: Belgian Beer Café