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Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Россия закрывает границу с Белоруссией из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС. Когда запрет начнет действовать, не уточняется.

Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса

Ранее Россия закрыла границы с Норвегией и Польшей, а Грузия — границу с Россией. Границу с Казахстаном можно пересечь только по загранпаспорту. 

У России сухопутные границы с 14 странами, сейчас открыты только две: с Азербайджаном и Финляндией. На границах с остальными странами действуют те или иные ограничения. Кроме перечисленных стран, это границы с Украиной, Латвией, Литвой, Китаем, Монголией, Эстонией и Северной Кореей. 

С кем Россия приостановила авиасообщение из-за коронавируса:

  • все страны Евросоюза,
  • Норвегия,
  • Швейцария,
  • Китай,
  • Иран,
  • Южная Корея.

Ранее «Яндекс» представил карту распространения коронавируса в России и в мире. 

Фото: Grisha Bruev / Shutterstosk

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18 марта 2020

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