Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса
Россия закрывает границу с Белоруссией из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС. Когда запрет начнет действовать, не уточняется.
Ранее Россия закрыла границы с Норвегией и Польшей, а Грузия — границу с Россией. Границу с Казахстаном можно пересечь только по загранпаспорту.
У России сухопутные границы с 14 странами, сейчас открыты только две: с Азербайджаном и Финляндией. На границах с остальными странами действуют те или иные ограничения. Кроме перечисленных стран, это границы с Украиной, Латвией, Литвой, Китаем, Монголией, Эстонией и Северной Кореей.
С кем Россия приостановила авиасообщение из-за коронавируса:
- все страны Евросоюза,
- Норвегия,
- Швейцария,
- Китай,
- Иран,
- Южная Корея.
Ранее «Яндекс» представил карту распространения коронавируса в России и в мире.
Фото: Grisha Bruev / Shutterstosk
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