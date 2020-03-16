Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса

Россия закрывает границу с Белоруссией из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС. Когда запрет начнет действовать, не уточняется.

Ранее Россия закрыла границы с Норвегией и Польшей, а Грузия — границу с Россией. Границу с Казахстаном можно пересечь только по загранпаспорту.

У России сухопутные границы с 14 странами, сейчас открыты только две: с Азербайджаном и Финляндией. На границах с остальными странами действуют те или иные ограничения. Кроме перечисленных стран, это границы с Украиной, Латвией, Литвой, Китаем, Монголией, Эстонией и Северной Кореей.

С кем Россия приостановила авиасообщение из-за коронавируса:

все страны Евросоюза,

Норвегия,

Швейцария,

Китай,

Иран,

Южная Корея.

Ранее «Яндекс» представил карту распространения коронавируса в России и в мире.

Фото: Grisha Bruev / Shutterstosk