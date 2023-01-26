Сотрудники российского IT-стартапа «Биорг» выкупили у основателя 80% компании

Семь ключевых сотрудников российского IT-стартапа «Биорг» выкупили у основателя Георгия Зуева 80% компании, сообщил RB.RU представитель стартапа. Сам Зуев планирует сосредоточиться на других технологических проектах, после сделки у него осталось 20% в проекте.

«Биорг», как сообщается, развивается через механизм опциона — наделяет сотрудников долями через преимущественное право выкупа по фиксированной цене. Согласно данным ЕГРЮЛ, по 10% в ООО «Биорг» получили Илья Веригин, Дарья Джанкотти, Антон Колосов, Александр Новиков, Анна Савельева и Алексей Стаценко. 20% выкупил Михаил Горбунов.

«Благодаря такому подходу компания нарастила выручку на 50% при обеспечении прибыльности в 2022 году, и построила устойчивую бизнес-модель для последующего масштабирования и трансформации бизнеса», — говорится в сообщении стартапа.

В нем также отмечается, что компания «сформировала устойчивую финансовую модель работы по госконтрактам, не привлекала венчурного финансирования, и вкладывает в развитие собственные средства».

В течение трех лет «Биорг» планирует представить ряд новых отечественных продуктов для распознавания и анализа документов на базе искусственного интеллекта — на основе собственной технологической платформы Beorg Smart Vision. Компания рассчитывает «полностью заменить решения иностранных игроков, закрыть ключевые потребности бизнеса и государства в оцифровке».

Обновленную стратегию развития собственникам поможет реализовать бывший топ-менеджер дочерней компании «Сбера» Руслан Алигаджиев. В январе 2023 года он был назначен на пост генерального директора «Биорг».

Стартап был основан в 2017 году Георгием Зуевым, является резидентом «Сколково». С момента основания компания выполнила ряд крупных коммерческих и государственных заказов — перевод в электронный вид архивов органов ЗАГС; обработка документов для компаний из контура Мосбиржи и другие.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка проекта по итогам 2021 года составила 109,9 млн рублей, чистый убыток — 45,8 млн рублей. По словам представителя компании, за 2022 год выручка составила 174 млн рублей, чистая прибыль — 5 млн рублей.

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