Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Основатель Inspector Cloud Александр Беренов решил выйти из проекта

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Основатель Inspector Cloud Александр Беренов объявил о том, что выходит из проекта. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети.

Основатель Inspector Cloud Александр Беренов решил выйти из проекта

Александр Беренов основал стартап Inspector Cloud в 2016 году. Это SaaS-приложение для ритейл-аудитов на основе компьютерного зрения. Приложение помогает торговым представителям распознавать товар и составлять отчеты.

Технология работает на базе нейросетей. Компания обучила 12 неросетей на различные задачи процесса аудита.

Это будет первый экзит Беренова, сейчас ему принадлежит 24% компании. По условиям, предприниматель должен предложить выкупить долю текущим участникам, у которых приоритетное право на приобретение.

Он также уточнил RB.RU, что по опросу, цена доли сейчас лежит в диапазоне 0,5-1х к годовой выручке.

По данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2022 года выручка компании составила 172,9 млн рублей.

Ранее основательница PR-агентства Vinci agency Мария Лапук вышла из проекта Oumua. 

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: MOLPIX / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 HR-tech по-русски: инструменты для управления командой в эпоху перемен
  2. 2 Стать партнером экосистемы «ОПТИ 24» от «Газпром нефти» стало проще: создан сервис для поставщиков товаров и услуг
  3. 3 Придумают название для бренда и запитчат проект инвестору: подборка нейросетей для копирайтеров
  4. 4 ФРИИ и «МойСклад» ищут B2B-стартапы в области автоматизации торговли и производства
  5. 5 Размещение в облаке в формате единого окна: как работает комплексный инфраструктурный партнер
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ