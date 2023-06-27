Основатель Inspector Cloud Александр Беренов решил выйти из проекта

Основатель Inspector Cloud Александр Беренов объявил о том, что выходит из проекта. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети.

Александр Беренов основал стартап Inspector Cloud в 2016 году. Это SaaS-приложение для ритейл-аудитов на основе компьютерного зрения. Приложение помогает торговым представителям распознавать товар и составлять отчеты.

Технология работает на базе нейросетей. Компания обучила 12 неросетей на различные задачи процесса аудита.

Это будет первый экзит Беренова, сейчас ему принадлежит 24% компании. По условиям, предприниматель должен предложить выкупить долю текущим участникам, у которых приоритетное право на приобретение.

Он также уточнил RB.RU, что по опросу, цена доли сейчас лежит в диапазоне 0,5-1х к годовой выручке.

По данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2022 года выручка компании составила 172,9 млн рублей.

Ранее основательница PR-агентства Vinci agency Мария Лапук вышла из проекта Oumua.

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