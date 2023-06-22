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Соосновательница Vinci agency Мария Лапук вышла из проекта Oumua

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Основательница PR-агентства Vinci agency Мария Лапук вышла из проекта Oumua. Ее долю выкупил совладелец компании Филипп Егоров. Об этом Лапук сообщила на своей странице в соцсети. Стоимость сделки не раскрывается.

Соосновательница Vinci agency Мария Лапук вышла из проекта Oumua

Oumua разработала специальный дыхательный тренажер. Компания выявила физический эффект, позволяющий получать «пар из ничего» во время разработки дыхательного тренажера на основе регулируемого сопротивления на вдох и выдох. Прибор помогает улучшить респираторные функции человека, страдающего, например, от астмы.

В начале 2022 года Oumua собиралась привлечь на разработку своего устройства $100 тыс. Как тогда отмечала Мария Лапук, инвесторы могли получить до 10% компании. На тот момент ей принадлежали 35% в Oumua, еще 65% были у Филиппа Егорова.

После экзита Лапук у стартапа появятся новые партнеры, написал Егоров в соцсети, о них он объявит позднее.

Сейчас Oumua не просто предлагает дыхательное устройство, но и позволяет пользователям заработать на упражнениях.

«Концепция Breathe2Earn основана на выполнении дыхательных упражнений с использованием тренажера Oumua Pro и приложения Oumua, а также на зарабатывании $OUM и $MUA, токенов полезности и управления экосистемой», — говорится на сайте компании.

Стартап позиционирует себя как первая компания, которая выпускает аппаратное обеспечение X web3.

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Фото на обложке: Мария Лапук

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