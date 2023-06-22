Соосновательница Vinci agency Мария Лапук вышла из проекта Oumua

Основательница PR-агентства Vinci agency Мария Лапук вышла из проекта Oumua. Ее долю выкупил совладелец компании Филипп Егоров. Об этом Лапук сообщила на своей странице в соцсети. Стоимость сделки не раскрывается.

Oumua разработала специальный дыхательный тренажер. Компания выявила физический эффект, позволяющий получать «пар из ничего» во время разработки дыхательного тренажера на основе регулируемого сопротивления на вдох и выдох. Прибор помогает улучшить респираторные функции человека, страдающего, например, от астмы.

В начале 2022 года Oumua собиралась привлечь на разработку своего устройства $100 тыс. Как тогда отмечала Мария Лапук, инвесторы могли получить до 10% компании. На тот момент ей принадлежали 35% в Oumua, еще 65% были у Филиппа Егорова.

После экзита Лапук у стартапа появятся новые партнеры, написал Егоров в соцсети, о них он объявит позднее.

Сейчас Oumua не просто предлагает дыхательное устройство, но и позволяет пользователям заработать на упражнениях.

«Концепция Breathe2Earn основана на выполнении дыхательных упражнений с использованием тренажера Oumua Pro и приложения Oumua, а также на зарабатывании $OUM и $MUA, токенов полезности и управления экосистемой», — говорится на сайте компании.

Стартап позиционирует себя как первая компания, которая выпускает аппаратное обеспечение X web3.

Фото на обложке: Мария Лапук