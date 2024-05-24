Сервис «Бери заряд!» привлек 750 млн рублей за три дня в ходе pre-IPO

Сервис по аренде пауэрбанков «Бери заряд!» провел на площадке Rounds pre-IPO и привлек более 750 млн рублей за три дня, рассказали в пресс-службе сервиса.

Ранее стало известно, что «Бери заряд!» рассчитывает провести размещение на бирже в 2025-2026 году. Тогда же гендиректор компании Кирилл Кулаков анонсировал pre-IPO. Как сообщили в компании, за три дня сервис привлек свыше 750 млн рублей при первоначальном расчете на диапазон 500-700 млн. и месяц на сбор поручений.

Агентом по размещению сделки стал «Альфа-Банк», pre-IPO раунд прошел на площадке Rounds. По итогам раунда площадка зафиксировала сразу два рекорда для российского рынка pre-IPO: по объемам привлеченного финансирования и скорости размещения.

В рамках pre-IPO реализовали акции АО «Заряд!» по закрытой подписки. Основной спрос обеспечили институциональные инвесторы «А-Клуба». В ходе переговоров с партнером «Альфа-Инвестициями» стороны решили проводить pre-IPO раунд по оценке 4,5 млрд рублей.

Выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 году увеличилась год к году в 2,6 раза и составила 1,86 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 6,5 раз, до 170 млн рублей, рентабельность по показателю достигла около 9%.

Аналитики «Альфа-Инвестиций», изучив результаты pre-IPO, ожидают кратный рост оценки сервиса к моменту первичного размещения в 2025-26 годах.

Фото на обложке: «Бери заряд!»