Бернар Арно вновь стал богатейшим бизнесменом мира

Президент и генеральный директор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно обошел Илона Маска в рейтинге богатейших людей мира Forbes. Глава Tesla опустился на вторую строчку после падения акций его компании более чем на 7% на этой неделе.

В настоящий момент Forbes оценивает состояние семьи Арно в $237,3 млрд, в то время как капитал Маска составляет $236,5 млрд.

При этом по версии Bloomberg Billionaires Index американский бизнесмен остается богатейшим миллиардером с состоянием $232 млрд против $204 млрд у Арно. Согласно рейтингу агентства, Илон Маск опередил французского бизнесмена в начале лета этого года.

По данным Forbes, акции Tesla на этой неделе упали более чем на 7%, из-за чего Маск, которому принадлежит 23%-я доля в компании, потерял $21,2 млрд состояния. Теперь стоимость одной акции производителя электрокаров равняется $260.

Бернар Арно вернулся на первое место в рейтинге Forbes впервые с конца июня, когда американский миллиардер опередил его на фоне роста акций Tesla.

Третье место в списке самых богатых предпринимателей занимает основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $152,7 млрд — почти на $80 млрд меньше, чем у Арно и Маска.

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