Маркетплейс «Беру» займется установкой бытовой техники

Маркетплейс «Беру» вместе с «Яндекс.Услугами» запустил пилотный проект по установке крупногабаритной техники. Об этом Rusbase рассказали представители маркетплейса.

Пока услуга доступна жителям Москвы и Подмосковья.

Как заказать установку: при оформлении заказа на сайте маркетплейса выбрать опцию «Мне нужна помощь мастера». После оформления информация о заказе передается партнеру Яндекс.Услуг, который связывается с клиентом, уточняет детали по заказу и согласовывает дату визита мастера.

Установка техники оплачивается наличными на месте после оказания услуги. Мастер составляет акт об оказании работ и выдает чек. На работу мастера действует гарантия 1 год. Если в ходе установки оказалось, что техника бракованная, то клиент не платит за выезд сотрудника.

Можно заказать установку водонагревателей, измельчителей, посудомоечных машин, стиральных и сушильных машин, любой встроенной бытовой техники (духовые шкафы, варочные панели, холодильники, морозильники, винные шкафы). Цены на услуги находятся в диапазоне от 1,1 тысячи рублей до 10 тысяч рублей в зависимости от вида техники.

Маркетплейс «Беру» входит в «Яндекс.Маркет», который до недавнего времени вместе развивали Сбербанк и «Яндекс». В конце июня партнеры объявили о разделе совместных проектов. Сбербанк выкупит у «Яндекса» долю в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей. В свою очередь, «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей.