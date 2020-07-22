Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных СПАРК, во вторник 25% ООО «ПС Яндекс.Деньги» перешли от «Яндекса» к ООО «Цифровые активы», Это структура Сбербанка, которому принадлежат остальные 75% «Яндекс.Денег».

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили о разделе совместных проектов в конце июня, но СМИ писали об этом еще до заявления компаний. Сообщалось, что Сбербанк выкупит у «Яндекса» долю в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей. В свою очередь, «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей.

Сбербанк выкупил 75% минус 1 рубль «Яндекс.Денег» в 2012 году за $60 млн. В апреле 2018 года компании создали СП на базе «Яндекс.Маркета».

«Яндекс» и Сбербанк развивают напрямую конкурирующие друг с другом проекты. Например, госбанк вместе с Mail.ru Group управляет такси-сервисом «Ситимобил» — это конкурент «Яндекс.Такси». Другой проект Сбербанка и Mail.ru Group — как и сервис доставки еды Delivery Club — конкурирует с «Яндекс.Едой».