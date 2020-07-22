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Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных СПАРК, во вторник 25% ООО «ПС Яндекс.Деньги» перешли от «Яндекса» к ООО «Цифровые активы», Это структура Сбербанка, которому принадлежат остальные 75% «Яндекс.Денег». 

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по продаже «Яндекс.Денег»

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили о разделе совместных проектов в конце июня, но СМИ писали об этом еще до заявления компаний. Сообщалось, что Сбербанк выкупит у «Яндекса» долю в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей. В свою очередь, «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей. 

Сбербанк выкупил 75% минус 1 рубль «Яндекс.Денег» в 2012 году за $60 млн. В апреле 2018 года компании создали СП на базе «Яндекс.Маркета». 

«Яндекс» и Сбербанк развивают напрямую конкурирующие друг с другом проекты. Например, госбанк вместе с Mail.ru Group управляет такси-сервисом «Ситимобил» — это конкурент «Яндекс.Такси». Другой проект Сбербанка и Mail.ru Group — как и сервис доставки еды Delivery Club — конкурирует с «Яндекс.Едой».

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock

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