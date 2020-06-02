The Bell узнал о готовности «Яндекса» и Сбербанка разделить совместные проекты

После реорганизации «Яндекс» останется единственным акционером «Яндекс.Маркета», не считая долей, принадлежащих менеджменту компании, — и будет развивать этот бизнес самостоятельно, сообщили собеседники The Bell.

«“Яндекс" рассматривает разные возможности реструктуризации своего владения в совместных предприятиях», — сообщили Rusbase в пресс-службе «Яндекса».

Представитель Сбербанка сообщил, что «Сбербанк не комментирует слухи».

Источники The Bell также сообщили, что параллельно «Яндекс» готовит размещение до 5% своих акций класса А (на одну акцию приходится один голос). Деньги понадобятся не только на выкуп доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете», но и на дальнейшее развитие экосистемы. Принять участие в размещении могут Millhouse и ВТБ, утверждают двое собеседников The Bell.

История партнерства «Яндекса» и «Сбербанка»

Сбербанк выкупил 75% минус 1 рубль «Яндекс.Денег» в 2012 году, заплатив за это $60 млн. Совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета» было создано в апреле 2018 года. Тогда банк выкупил 45% вновь выпущенных акций «Яндекс.Маркета» за 30 млрд рублей при общей оценке компании в 60 млрд рублей.

«Яндекс» и Сбербанк развивают напрямую конкурирующие друг с другом проекты. Например, госбанк вместе с Mail.ru Group управляет такси-сервисом «Ситимобил» — это конкурент «Яндекс.Такси», как и сервис доставки еды Delivery Club — конкурент «Яндекс.Еды».

В июле 2019 года The Financial Times со ссылкой на источники сообщила о разногласиях «Сбербанка» и «Яндекса» из-за контроля в совместном предприятии на базе «Яндекс.Маркета». Компании, как сообщали источники, обсуждали изменение структуры владения в СП.

Однако и в Сбербанке, и в «Яндексе» опровергли конфликт, заявив, что довольны сотрудничеством.