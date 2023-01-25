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«Камаз» объявил о тестировании беспилотных грузовиков на трассе М-11

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Камаз» объявил о начале тестирования беспилотных грузовиков. Испытания будут проходить на скоростной автодороге М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом.

«Камаз» объявил о тестировании беспилотных грузовиков на трассе М-11

Российский автоконцерн «Камаз» приступил к тестированию беспилотных грузовых автомобилей на трассе М-11 «Нева», сообщила пресс-служба компании.

Специалисты работают над созданием точной карты дороги, которая позволит автомобилю позиционировать себя с точностью до сантиметров, отметили в «Камазе». Эта карта даст информацию об установленных знаках, светофорах, погодных станциях, переправах, съездах и других объектах.

«Камаз» уже тестирует свои беспилотники на дорогах из Набережных Челнов в Казань и Нижнекамск. В марте компания планирует начать регулярные поездки на двух грузовиках, а к третьему кварталу 2023 года – еще на трех.

Беспилотники от «Камаза» также тестирует Магнитогорский металлургический комбинат.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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