Поездки на «Яндекс Такси» станут бесплатными при массовых эвакуациях

Поездки на «Яндекс Такси» при массовых эвакуациях стали бесплатными с 27 марта. Компания сама будет возвращать средства, водители сохранят свой заработок. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя сервиса.

Определять такие зоны и время эвакуаций сервис будет в сотрудничестве с городскими властями, а затем возвращать оплату проезда всем, кто покинул «опасный район» на такси.

Деньги будут перечислять в течение трех дней на те карты, с которых оплачивалась поездка, либо промокодом — если платили наличными.

Под «массовой эвакуацией» компания будет понимать ситуации, когда люди решили уехать и увезти семьи из «опасного района», это не обязательно должно быть связано с объявлением от властей.

Ранее сервис сообщил, что улучшит условия работы водителей в период повышенного спроса. Комиссия для них будет снижена в часы, когда заказов в разы больше, чем свободных машин.

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