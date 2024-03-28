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Поездки на «Яндекс Такси» станут бесплатными при массовых эвакуациях

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Поездки на «Яндекс Такси» при массовых эвакуациях стали бесплатными с 27 марта. Компания сама будет возвращать средства, водители сохранят свой заработок. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя сервиса.

Поездки на «Яндекс Такси» станут бесплатными при массовых эвакуациях
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Определять такие зоны и время эвакуаций сервис будет в сотрудничестве с городскими властями, а затем возвращать оплату проезда всем, кто покинул «опасный район» на такси.

Деньги будут перечислять в течение трех дней на те карты, с которых оплачивалась поездка, либо промокодом — если платили наличными.

Под «массовой эвакуацией» компания будет понимать ситуации, когда люди решили уехать и увезти семьи из «опасного района», это не обязательно должно быть связано с объявлением от властей.

Ранее сервис сообщил, что улучшит условия работы водителей в период повышенного спроса. Комиссия для них будет снижена в часы, когда заказов в разы больше, чем свободных машин.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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