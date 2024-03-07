«Яндекс Такси» снизит комиссию для водителей в период пикового спроса

Сервис «Яндекс Такси» улучшит условия работы водителей в период повышенного спроса. Комиссия для них будет снижена в часы, когда заказов в разы больше, чем свободных машин. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

Таким образом компания хочет мотивировать работников чаще выходить на линию в период, когда «число заказов многократно растет и водителей не хватает». Нововведение, в частности, позволит им получить дополнительную прибыль.

Впервые снижение комиссии компания протестировала минувшей зимой. Во время сильных снегопадов спрос на поездки на такси был существенно выше. При этом многие водители отказывались выходить на смену в плохую погоду или тратили больше времени на отдельные заказы из-за тяжелой ситуации на дорогах.

Когда сервис решил снизить комиссию, число желающих работать в такие периоды возросло. В компании говорят, что мера позволила выровнять баланс спроса и предложения, а также стабилизировать цены на услугу в непогоду.

По данным компании, снижение комиссии в декабре и январе помогло водителям заработать свыше полумиллиона рублей дополнительного дохода.

Кроме того, в предновогодний период и в часы непогоды, когда наблюдается пиковый спрос на услуги такси, сервис справился с острой нехваткой свободных водителей.

В сервисе при этом отметили, что в отрасли по-прежнему наблюдается нехватка водителей. Ранее в конце прошлого года компания решила увеличить вложения в привлечение водителей в России 1,5 раза.

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