«Яндекс Такси» вложит в привлечение водителей в декабре более 4 млрд рублей

«Яндекс Такси» в декабре решил увеличить вложения в привлечение водителей в России. Сумма затрат сервиса на это превысит 4 млрд рублей — это в 1,5 раза больше, чем в декабре 2022 года, говорится в сообщении компании.

В сумму вложений включены бонусы, которые обеспечивают дополнительный доход водителей, например, за выполнение определенного количества поездок или за заказы в отдельной зоне.

Также «Яндекс» временно откажется от части своей комиссии в пользу водителей (сумма не уточняется). Эта мера затронет поездки в особенно загруженные периоды, когда количество заказов такси в разы превышает число водителей, готовых их выполнять.

По подсчетам компании, за счет снижения комиссии водители получат больше дохода примерно в 20% всех поездок в декабре и январе.

«Предпринимаемые меры должны сделать заработок в такси еще более привлекательным, стимулировать приток новых водителей в отрасль и долгосрочно сдерживать темпы роста цен», — говорится в сообщении компании.

1 декабря «Яндекс Такси» заявил о необходимости еще около 80 тыс. водителей для нормализации цен на поездки. Ранее ФАС признала «Яндекс Такси» доминирующим на рынке России сервисом.

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