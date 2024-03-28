С 1 апреля беспошлинный порог для покупок из-за за рубежа вернется к €200

1 апреля истечет срок действия решения Евразийской экономической комиссии о повышении порога беспошлинного ввоза товаров с €200 до €1 тыс. Чтобы сохранить нынешний порог в €1 тыс., нужно решение Совета организации, но ни одна из стран-участниц не начинала подготовку документов, заявляют двое близких к Совету ЕЭК источников «Ведомостей»

По их словам, можно сделать вывод, что с 1 апреля порог пошлин автоматически вернется к €200. Евразийский союз потребителей предлагал ЕЭК сохранить порог в €1 тыс., но организация ответила, что ни одна страна-член такое предложение не вносила, подтверждает сопредседатель Евразийского союза потребителей Петр Шелищ.

ЕЭК увеличила порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС до €1 тыс. весной 2022 года по инициативе российской стороны. Действие лимита с тех пор продлевалось, в последний раз — до апреля 2024 года, когда он должен снизиться до исходных €200 (примерно 19,9 тыс. рублей по курсу ЦБ).

В феврале 2024 года Минфин высказался против сохранения порога беспошлинных онлайн-покупок на уровне €1 тыс. «При отмене или снижении порогов беспошлинного ввоза стоимость всех зарубежных товаров может вырасти до 15% уже в 2024 году, при этом не во всех категориях товаров рынок успел восстановиться и достичь нужного уровня импортозамещения», — отмечал представитель Cdek.Shopping.

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