Минфин поддержал возврат порога для беспошлинных онлайн-покупок к €200

Минфин высказался против сохранения порога беспошлинных онлайн-покупок на уровне €1 тыс. (99,5 тыс. рублей по курсу ЦБ). Об этом говорится в письмах Минфина, направленных в середине февраля крупным российским маркетплейсам «Яндекс маркет» и Ozon. С апреля лимит должен снизиться до исходных €200. Это может поднять цены в России на импортные товары дороже €200 евро на 15–20%.

До 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров составлял €1 тыс., затем норму несколько раз снижали, с января 2020 года она составляла €200.

«При отмене или снижении порогов беспошлинного ввоза стоимость всех зарубежных товаров может вырасти до 15% уже в 2024 году, при этом не во всех категориях товаров рынок успел восстановиться и достичь нужного уровня импортозамещения», – сообщил представитель Cdek.Shopping.

ЕЭК увеличила порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС до €1 тыс. весной 2022 года по инициативе российского стороны. Действие лимита с тех пор продлевалось, в последний раз — до апреля 2024 года, когда он должен снизиться до исходных €200 (примерно 19,9 тыс. рублей по курсу ЦБ).

В Минфине заявили, что «окончательное решение по порогу беспошлинной торговли будет приниматься правительством России».

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