Составлен список лучших мобильных банков на Android для ежедневных задач в 2023 году

Консалтинговое агентство Markswebb составило список лучших мобильных банков на Android для ежедневных задач в 2023 году — в топе «Альфа-банк», «Совкомбанк», «Тинькофф банк». Об этом говорится в исследовании Markswebb, с которым ознакомился RB.RU.
Markswebb проанализировал 22 мобильных банка на Android — в их числе лидеры рейтингов Mobile Banking Rank 2022 и крупнейшие банки, набравшие наибольшее количество скачиваний в альтернативных сторах GetApps, RuStore и NashStore. Банки исследовались по более чем 1 тыс. критериев.
Лучшие мобильные банки на Android для ежедневных задач в 2023 году:
- «Альфа-банк» — 89,1 балла
- «Совкомбанк» — 86,4 балла
- «Тинькофф банк» — 77,7 балла
- ВТБ — 75,1 балла
- «Ак Барс Банк» — 73,4 балла
- «Газпромбанк» — 72,8 балла
- «Почта Банк» — 72,2 балла
- УБРиР — 71 балл
- МКБ — 69,8 балла
- ПСБ — 69,8 балла
- Сбербанк — 68,2 балла
- Банк «Открытие» — 65,5 балла
- «МТС Банк» — 64 балла
- «Райффайзен банк» — 61,9 балла
- «Росбанк» — 58,4 балла
- «Россельхозбанк» — 57,1 балла
- «Хоум Банк» — 54,9 балла
- Банк «Дом.РФ» — 54,6 балла
- РНКБ — 52 балла
- БСПБ — 51,8 балла
- «Ингосстрах банк» — 50 баллов
- «Фора-Банк» — 45,7 балла
В исследовании отмечается, что лидеры рейтинга упрощают и максимально автоматизируют ежедневные задачи
В банках на 4 и 5 местах развита автоматизация платежей и переводов, но еще остаются отдельные ограничения, сообщает Markswebb.
Банки с 6 по 12 места отмечены высоким удобством платежей и переводов, начинает появляться автоматизация
С 13 по 16 места реализованы базовые возможности по платежам и переводам, но их удобство недостаточно, считают аналитики. 17-21 места: ограничены базовые возможности по платежам и переводам.
Фото на обложке: Unsplash
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