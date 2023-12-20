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Составлен список лучших мобильных банков на Android для ежедневных задач в 2023 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Консалтинговое агентство Markswebb составило список лучших мобильных банков на Android для ежедневных задач в 2023 году — в топе «Альфа-банк», «Совкомбанк», «Тинькофф банк». Об этом говорится в исследовании Markswebb, с которым ознакомился RB.RU.

Составлен список лучших мобильных банков на Android для ежедневных задач в 2023 году

Markswebb проанализировал 22 мобильных банка на Android —  в их числе лидеры рейтингов Mobile Banking Rank 2022 и крупнейшие банки, набравшие наибольшее количество скачиваний в альтернативных сторах GetApps, RuStore и NashStore. Банки исследовались по более чем 1 тыс. критериев.

Лучшие мобильные банки на Android для ежедневных задач в 2023 году:

  1.  «Альфа-банк» — 89,1 балла
  2. «Совкомбанк» — 86,4 балла
  3. «Тинькофф банк» — 77,7 балла
  4. ВТБ — 75,1 балла
  5. «Ак Барс Банк» — 73,4 балла
  6. «Газпромбанк» — 72,8 балла
  7. «Почта Банк» — 72,2 балла
  8. УБРиР — 71 балл
  9. МКБ — 69,8 балла
  10. ПСБ — 69,8 балла
  11. Сбербанк — 68,2 балла
  12. Банк «Открытие» — 65,5 балла
  13. «МТС Банк» — 64 балла
  14. «Райффайзен банк» — 61,9 балла
  15. «Росбанк» — 58,4 балла
  16. «Россельхозбанк» — 57,1 балла
  17. «Хоум Банк» — 54,9 балла
  18. Банк «Дом.РФ» — 54,6 балла
  19. РНКБ — 52 балла
  20. БСПБ — 51,8 балла
  21. «Ингосстрах банк» — 50 баллов
  22. «Фора-Банк» — 45,7 балла

В исследовании отмечается, что лидеры рейтинга упрощают и максимально автоматизируют ежедневные задачи

В банках на 4 и 5 местах развита автоматизация платежей и переводов, но еще остаются отдельные ограничения, сообщает Markswebb.

Банки с 6 по 12 места отмечены высоким удобством платежей и переводов, начинает появляться автоматизация

С 13 по 16 места реализованы базовые возможности по платежам и переводам, но их удобство недостаточно, считают аналитики. 17-21 места: ограничены базовые возможности по платежам и переводам.

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Фото на обложке: Unsplash

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