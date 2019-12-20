Эксперты назвали лучшие интернет-банки для предпринимателей 2019 года

Как отмечают в Markswebb, банки из топ-10 интуитивно понятны клиенту. У них продуманные дизайн-концепции, благодаря чему клиенты легко ориентируются в интерфейсе.



Отмечается, что большинство банков второй десятки предоставляют только услуги расчетно-кассового обслуживания, им не хватает инструментов для решения задач. В них нет единой ленты операций, управления корпоративной картой, заказа справок, получения продуктов онлайн, сложный или неудобный интерфейс.



В топ-3 вошли банков для индивидуальных предпринимателей «Точка», «Тинькофф», «Модульбанк». Здесь автоматизированы процессы, нужные бизнесу при взаимодействии с государством.



Также есть учет счетов в других банках при расчете сумм налогов и взносов через мультибанк. В онлайн-чатах решается максимальное число пользовательских кейсов, в том числе заказ продуктов.

Источник: пресс-служба Markswebb



Лучшими интернет-банками для торгово-сервисных предприятий стал «Точка», «Тинькофф» и «ДелоБанк». По данным Markswebb, в этих банках можно подключить эквайринг и заказать онлайн-кассу, а также есть инструменты для просмотра статистики и аналитики продаж.



Кроме этого, топовые банки предлагают инструменты для формирования каналов продаж, создание сайтов внутри личного кабинета, смс рассылки.

Источник: пресс-служба Markswebb

Ранее в этом году эксперты составили рейтинг самых дружелюбных российских банков.



Фото: Eak sikgun / Shutterstock