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Блины и пиво: в России назвали лучшие франшизы по итогам 2024 года

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Сеть кафе быстрого питания «Крошка картошка» возглавила рейтинг лучших российских франшиз по итогам 2024 года, который составил портал о франчайзинге TopFranchise. На втором месте оказалась сеть зоомагазинов «Мокрый нос», на третьем — сеть детских языковых центров «Полиглотики».

Блины и пиво: в России назвали лучшие франшизы по итогам 2024 года
  1. Новости

Авторы рейтинга отметили, что предприниматели начали чаще интересоваться франшизами на блинные и пивные магазины. В 2024 году такие заведения открывали чаще на 34% и 28% соответственно, чем годом ранее.

Кто еще попал в рейтинг? В топ-10 лучших франшиз также вошли сеть пивных магазинов «Пивная борода», сеть лабораторий «Днком», международная школа робототехники и программирования «Лига роботов», столярные мастерские для детей «Туки-туки», сеть блинных «Блинбери», школа скорочтения и развития интеллекта Iq007 и сеть ресторанов «Блинница».

Как проводили исследование? TopFranchise публикует рейтинг четвертый раз. В 2025 году в него попали 237 компаний, которые оценивались по надежности бизнес-моделей. В рейтинге участвовали только те компании, которые предоставили необходимые данные.

Гендиректор TopFranchise Виктор Большаков рассказал, что за год рынок франчайзинга вырос на 10%. По его словам, если ключевая ставка Банка России снизится, а геополитическая обстановка восстановится, то страну «ожидает бум в сфере франчайзинга».

  • Ранее, в марте, глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что рынок франчайзинга за последние шесть лет вырос в 1,8 раза. По его мнению, эта динамика доказывает востребованность такой формы ведения бизнеса.

Фото на обложке: Unsplash

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