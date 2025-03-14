Блины и пиво: в России назвали лучшие франшизы по итогам 2024 года

Сеть кафе быстрого питания «Крошка картошка» возглавила рейтинг лучших российских франшиз по итогам 2024 года, который составил портал о франчайзинге TopFranchise. На втором месте оказалась сеть зоомагазинов «Мокрый нос», на третьем — сеть детских языковых центров «Полиглотики».

Авторы рейтинга отметили, что предприниматели начали чаще интересоваться франшизами на блинные и пивные магазины. В 2024 году такие заведения открывали чаще на 34% и 28% соответственно, чем годом ранее.

Кто еще попал в рейтинг? В топ-10 лучших франшиз также вошли сеть пивных магазинов «Пивная борода», сеть лабораторий «Днком», международная школа робототехники и программирования «Лига роботов», столярные мастерские для детей «Туки-туки», сеть блинных «Блинбери», школа скорочтения и развития интеллекта Iq007 и сеть ресторанов «Блинница».

Как проводили исследование? TopFranchise публикует рейтинг четвертый раз. В 2025 году в него попали 237 компаний, которые оценивались по надежности бизнес-моделей. В рейтинге участвовали только те компании, которые предоставили необходимые данные.

Гендиректор TopFranchise Виктор Большаков рассказал, что за год рынок франчайзинга вырос на 10%. По его словам, если ключевая ставка Банка России снизится, а геополитическая обстановка восстановится, то страну «ожидает бум в сфере франчайзинга».

Ранее, в марте, глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что рынок франчайзинга за последние шесть лет вырос в 1,8 раза. По его мнению, эта динамика доказывает востребованность такой формы ведения бизнеса.

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