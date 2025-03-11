Российские предприниматели в 2024 году заключили больше 8,2 тыс. распоряжений правом по договорам коммерческой концессии (ДКК, ими регулируется работа франшиз), рассказал Forbes руководитель Роспатента Юрий Зубов. Рост год к году составил 18,2%, а по сравнению с 2019 годом рынок франчайзинга вырос в 1,8 раза.

Эта динамика показывает растущий интерес к франшизам, говорит Зубов. По его словам, больше всего год к году выросло число договоров по франшизам в ресторанном бизнесе и доставке продуктов — сразу на 73%. Также среди отраслей по числу договоров лидировали оптовая и розничная торговля, производство и доставка продуктов питания и напитков, недвижимость, ремонт и продажа транспортных средств, медицина.

Фактор роста. Рынок франчайзинга растет в первую очередь благодаря развитию крупных сетей. К примеру, крупнейшая по числу точек сеть пиццерий «Додо пицца» увеличила количество договоров в 1,5 раза. По данным Зубова, лидерами по проданным договорам стали ООО «Цифровой сервис», сеть магазинов «Мостабак» и Rostic's. Абсолютные цифры он не привел. В пресс-службе Rostic’s лидерство объяснили тем, что компания «Юнирест», получившая российские активы KFC, переподписывала дороговоры с действующими франчайзи.

Кого не посчитали? Исполнительный директор TopFranchise.ru Дмитрий Ролько отметил, что ДКК не отражает весь рынок франшиз, поскульку такие договора распространены у крупных игроков с большими стартовыми вложениями. Продавцы и покупатели франшиз также заключают лицензионные договора или договора оферты. Последние, например, заключают маркетплейсы и владельцы пукнутов вызачи заказов, указал эксперт.

У пользователей TopFranchise.ru в 2024 году самыми популярными были франшизы с вложениями до 1 млн рублей, в их числе франшизы маркет-баров, лабораторий, аптек, и клиник инфузионной терапии, рассказал Ролько.

Оборот рынка франчайзинга в 2024 году вырос на 17%, до 3,72 трлн рублей, следует из исследования Franshiza.ru. Число франшиз увеличилось на 12%, до 3,9 тыс. В сфере услуг работают 52% франчайзеров, в общепите — 29%. Еще 11% выбирают франшизы в непродуктовой розничной торговле, 4% — в продуктовой розничной торговле, 2% — в производстве.

Владельцы франшиз из России также наращивают присутствие на международном рынке, в том числе в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане. По данным Franshiza.ru, к концу 2024 года около 43% российских брендов, работающих в том числе по системе франчайзинга, открыли свои заведения за пределами России с помощью привлечения местных партнеров. Годом ранее показатель составлял 31%.

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