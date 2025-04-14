Какой бизнес открыть в декрете

В статье рассмотрим возможные варианты того, чем может заняться женщина в декрете, что для этого нужно, как найти свою нишу и о чем не стоит забывать, открывая свой бизнес.

Бизнес в декрете — совершенно особый вид заработка. Хотя декрет и называется отпуском, но отдыхать там некогда. Чтобы не застревать в однотипной рутине, мамы в декрете пробуют себя в различных хобби. И порой такое хобби может перерасти в подработку или даже полноценный домашний бизнес.

Беременность, роды и последующий декретный отпуск — время значительных перемен в жизни любой женщины. Многие мамы, конечно, посвящают этот период исключительно уходу за новорожденным ребенком.

Как определиться с идеей

Большая часть мам в декрете предпочитают открывать бизнес в тех областях, где они чувствуют себя уверенно. И это правильно: если женщина хорошо знакома с какой-то отраслью, знает тонкости и нюансы, понимает аудиторию, то ей будет гораздо проще начать свое дело. К тому же, выбирая нишу по интересам, можно гарантировать себе, что не случится быстрого выгорания.

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Как правило, первым же затруднением, с которым сталкивается большинство мам в декрете при поиске бизнес идеи, является подбор ниши и формирование стратегии развития. Приведем несколько советов, которые помогут определиться:

Запишите, чем вы любите и умеете заниматься. Не ограничивайтесь: пишите все, что приходит в голову. Возможно, где-то среди пунктов этого списка — ваша будущая бизнес идея. Дайте списку отлежаться день-другой и перечитайте его. Что из перечисленного откликается внутри больше всего, к чему лежит душа? Отметьте эти пункты особо. Подумайте, что из отмеченного больше всего будет востребовано. Если это не онлайн-продукт, изучите конкурентов и спрос на товар или услугу в вашем городе. Покупают ли люди эту вещь? Готовы ли платить? С кем вам придется бороться за внимание клиентов, насколько ваши конкуренты сильны? Многим ли людям будет ваш продукт нужен или это единичный интерес? Попробуйте оценить потенциал выбранной бизнес идеи. Можно ли будет в дальнейшем масштабировать бизнес? Есть ли уже сейчас спрос на результаты такого масштабирования? Чем ваша бизнес идея уникальна, в чем ее отличие от конкурентов? Можете ли вы предложить покупателям что-то по-настоящему оригинальное? Сегодня в бизнесе ценится уникальность предложения: люди, привыкшие к изобилию, ищут не простую вещь, а необычную. Нечто, что может им дать качественно новый опыт. Поэтому если хотите дать своей идее хороший старт — подумайте над ее новизной. Не поленитесь изучить основные понятия любого бизнеса: инвестиции, маржинальность, себестоимость. Что вам понадобится для того, чтобы открыть бизнес? Какое оборудование, материалы, оснащение? Где вы будете этим заниматься — дома или придется снять помещение? Каковы могут быть дополнительные расходы (на рекламу и помощников)? Сколько времени вам понадобится на то, чтобы начать бизнес, и через какой период он окупится? На какой доход в месяц вы планируете выйти и как скоро? Насколько реальны эти планы? Если вам нужны источники финансирования, что это может быть? Сколько собственных средств вы можете вложить в бизнес с нуля и сколько вложений потребуется искать на стороне? Возможно ли получить региональный или федеральный грант на реализацию вашей идеи? Ну и, наконец, отложите все написанное еще на несколько дней. Дайте информации время на «внутреннюю обработку» и вернитесь к ней позже, чтобы снова спросить себя: хочу ли я заниматься именно этим? Если ответ утвердительный — вперед, к собственному бизнесу.

Что нужно знать о работе в декрете

Есть еще несколько моментов, о которых многие из мам в декрете забывают. Начиная свое дело, важно не рисковать уже имеющимся доходом.

В первые полтора года декрета молодая мама не имеет права полноценно работать. Чтобы не утратить право на получение пособия, можно только подрабатывать, причем неполный день. Так что если женщина решила открыть бизнес в этот период, ей придется оформлять его на кого-то другого — например, на мужа, так как стать самозанятой или ИП она не может, чтобы не лишиться пособия.

А вот по истечении полутора лет пособие уже не выплачивают. Поэтому с этого момента женщина имеет право делать что угодно: открывать свою фирму, регистрироваться как самозанятая или устраиваться на полноценную работу.

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Сама по себе работа в декрете тоже имеет некоторые нюансы. Прежде всего, женщина имеет право на обучение новой профессии за счет государства — по программе «Демография».

Ознакомиться со списком доступных обучающих программ можно в своем центре занятости. Если возникли трудности с поиском идеи для бизнеса в декрете — программа может помочь как подобрать сами варианты своего дела, так и получить необходимые навыки.

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Рассмотрим конкретные примеры того, какой бизнес можно открыть в декрете.

Литье свеч

Ручное изготовление уникальных авторских свечей — одна из популярных идей бизнеса в декрете у молодых мам. Сами по себе свечи неизменно пользуются спросом у женщин — это красиво, недорого, романтично. Такую вещицу приятно получить в подарок и не стыдно вручить кому-нибудь.

Сегодня в любом интернет-магазине или на маркетплейсе без проблем можно приобрести все необходимые материалы для изготовления свечей: воск, красители, отдушки и ароматизаторы, фитили, наполнители, самые разные формы, упаковку и так далее. Нет почти никаких ограничений для создания свечей ручной работы — только фантазия самой молодой мамы.

В интернете масса примеров оригинальных работ самого разного плана: романтичные, мрачные, тематические (например, на Новый год или Хэллоуин), именные, праздничные, интерьерные.

Опираясь на эти варианты, можно придумать и что-то свое — некую изюминку, которая будет отличать ваш продукт от других. Производство свечей — сфера очень высококонкурентная, поэтому следует заранее позаботиться о том, чтобы выделиться из массы аналогичных товаров.

И, конечно, не стоит забывать об оформлении готовой продукции. Стильная упаковка (например, из крафт-бумаги или с необычным ярлычком) привлечет дополнительное внимание к товару — ведь многие покупатели ищут креативную свечу именно в подарок.

А маленькие бонусы и фишки — например, возможность создания свечи по индивидуальному заказу или именная мини-открытка — добавят тепла и любви от покупателей и поспособствуют бизнесу в продвижении.

Скрапбукинг

Это создание необычных альбомов и открыток, — еще одна популярная идея бизнеса в декрете. Заниматься скрапбукингом сейчас модно, а готовый альбом станет чудесным украшением, создающим атмосферу.

Этот вариант заработка хорош тем, что не требует значительных вложений. Если для изготовления свечей нужно закупать материалы, то для скрапбукинга подойдут старые ненужные книги — подключив фантазию, можно создать из книжных вырезок прекрасно декорированную вещь. Да и сами книги можно превратить в необычный презент — например, шкатулку для украшений. Это направление называется альтербукинг.

Пересмотрите свои книжные полки — возможно, там есть томики, с которыми не жалко расстаться? Это может стать неплохой точкой отсчета, с которой начнется идея бизнеса.

Садоводство / изготовление флорариумов

Многие мамы в декрете увлекаются разведением дома цветов. Можно превратить это милое и приятное увлечение в способ заработка. Речь идет о продаже комнатных растений.

Это не так сложно, как может оказаться: даже начинающий цветовод вполне справится с выращиванием неприхотливых «горшечных питомцев» вроде кактусов, фиалок, колеуса и прочего. А если дело пойдет — то там и к полноценному бизнесу можно прийти.

Этот вариант заработка отлично подойдет тем, кто живет в частном доме: если в распоряжении молодой мамы есть хотя бы небольшой участок земли, можно вырастить на нем цветы и порадовать ими соседок.

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Сегодня в каждом городе и поселке есть множество групп по интересам и местных сообществ, где можно свободно и бесплатно размещать объявления о продаже растений, так что без рекламы занятие точно не останется.

Если же молодая мама сама живет в квартире, можно задуматься о создании флорариумов. Флорариум представляет собой выращивание миниатюрных растений в небольших стеклянных емкостях. Это выглядит очень красиво и при этом не требует много свободного пространства. Флорариумы пользуются популярностью не только среди поклонников озеленения, но и у любителей необычного декора. К тому же это прекрасный подарок, особенно сейчас, когда в моде близость к природе.

Здоровая кулинария

Говоря о бизнес идеях для мам в декрете, нельзя обойти вниманием и такой тренд как здоровые сладости и домашняя кулинария. Популярность диет и здорового образа жизни влечет за собой постоянно растущий интерес к правильному питанию. Так что если молодая мама увлекается готовкой, она вполне может превратить свое хобби в доход.

Ниша здоровой кулинарии стабильно развивается, поэтому найти свое место в ней будет несложно. Главное — определиться с направлением.

Будут ли это конфеты и торты ручной работы, безглютеновые сладости и выпечка, варенья и джемы или что-то еще — оно найдет своего покупателя. Кстати, неплохим вариантом, который можно будет превратить в бизнес идею, станет изготовление детских лакомств — понимая, что нравится малышу, молодая мама сможет порадовать и других женщин.

Декорирование мебели и создание предметов декора

Это не совсем обычная идея, однако ее тоже можно развить, находясь в декрете. Бизнес по изготовлению нестандартного домашнего декора способен принести неплохие деньги.

Товары ручной работы сегодня в моде — каждая женщина хочет украсить свой дом чем-то особенным, чего больше ни у кого нет, чтобы удивлять и восхищать подруг. Поэтому развитие линейки эксклюзивных предметов декора может стать прекрасным началом в бизнесе.

Какой декор можно изготавливать? Самый разный, к чему лежит душа: вышивки, гобелены, кружевные салфетки, плейсматы и многое другое. Можно даже попробовать себя в украшении мебели — эксклюзивная мебель на заказ стоит очень и очень недешево, а вот придать стандартному гарнитуру оригинальность вполне можно при помощи недорогого декора. Такая бизнес идея прекрасно подойдет для женщины в декрете.

Создание авторской керамической плитки

Производство оригинальной плитки и мозаики — занятие, требующее уже более серьезных вложений и вдумчивого подхода. Начать можно с небольшого домашнего производства, уделив внимание именно оригинальности и качеству.

В отличие от штампованной заводской продукции, авторская керамика привлекает внимание и может стать самостоятельной «фишкой» интерьера.

Для того чтобы полноценно развить эту бизнес идею, понадобится обучиться и вложиться в оборудование. Так что прежде чем выбирать керамику, подумайте, найдет ли ваша продукция покупателя? В чем будут сильные стороны ваших товаров, чем вы сможете завлечь клиентов? Нашли свою изюминку — дерзайте

Уникальные игрушки

Нельзя обойти вниманием и такую идею бизнеса, как оригинальные игрушки. Несмотря на обилие самых разных игрушек во всевозможных магазинах, современные мамы и папы часто ищут для своих любимых чад что-то особенное. И вот здесь необычная бизнес идея может выстрелить.

Этот вариант бизнес идеи в декрете — один из лучших. Ведь кто лучше самой молодой мамы понимает, что нужно малышу, что его заинтересует и что будет наиболее полезно? Примеры бизнес идей, придуманных и реализованных женщинами в декрете, успешно пережили даже кризис, вызванный пандемией. А это говорит о востребованности ниши и ее популярности.

Плюсы самостоятельного ведения бизнеса в декрете

Мы рассмотрели варианты идей открытия своего дела молодыми мамами — как популярные, так и весьма неожиданные. Чем же еще хорошо свое дело во время декрета, помимо возможности зарабатывать на том, что нравится женщине?

Свобода. В отличие от работы, можно самостоятельно планировать занятость, устанавливать удобный для себя график и не перенапрягаться. Нет и начальства, перед которым придется отвечать в случае возможных неудач и проблем. Все это вкупе позволяет создать для себя комфортный рабочий ритм, исключив нервное перенапряжение, которого декрет и так добавляет с лихвой. Экономия — как средств, так и времени. В большинстве домашних бизнесов есть возможность никуда не ездить, занимаясь делами прямо в своей комнате. Ребенок под присмотром, молодая мама может в любое время уделить ему внимание, а пока он спит — развивать свое дело.

Разумеется, чтобы быть успешной в собственном бизнесе и развивать свое дело, необходим высокий уровень самоконтроля и дисциплины.

Кроме того, открытие своего дела в декретном отпуске позволяет попробовать себя в чем-то новом без особенных рисков. И как знать — возможно, именно в этом бизнесе женщина наконец-то найдет себя и ей не придется после декрета снова возвращаться на нелюбимую работу?

Что же касается уровня дохода — заработать во время декрета вполне реально. Сколько именно — зависит от того, какую идею выбрала женщина, как именно она эту идею развивает, сколько труда вкладывает.

Но при должном усердии вполне возможно выйти на приличные суммы и из хобби во время декрета со временем прийти к полноценному бизнесу, приносящему стабильную прибыль. И это — даже при отсутствии специальных навыков и опыта ведения своего дела.

Главное — не сдаваться. Развитие в любой нише, в любом бизнесе прямо пропорционально тому, сколько сил в него вкладывается. Конечно, в период декрета женщина не всегда способна действовать с полной самоотдачей.

Но по окончании этого периода, когда малыш пойдет в детский сад и появится в разы больше времени, вполне можно будет полностью себя посвятить любимому бизнесу. А если что-то не вышло с первого раза — всегда можно попытаться еще раз, проанализировав свой опыт и учтя все ошибки.

Фото на обложке: Freepik