Яндекс запустил ИИ-агента, который оформляет командировки: нейросеть подбирает билеты и бронирует гостиницы

В сервисе Яндекс Командировки появился ИИ-агент, который может организовать деловую поездку. Нейросеть самостоятельно подбирает билеты, бронирует гостиницы и собирает необходимые документы. По внутренним оценкам компании, ИИ-агент позволяет снизить расходы на администрирование командировок более чем на 5%.

Для оформления поездки достаточно одного запроса

По данным компании, раньше сотрудникам или тревел-менеджерам нужно было согласовывать поездку с руководителем, самостоятельно подбирать варианты проезда и проживания, а затем вручную сопоставлять детали поездки. Теперь весь этот процесс можно поручить ИИ-агенту, который оформит командировку за несколько минут.

Пользователь может описать задачу в свободной форме, например: «Слетать в Казань на три дня с четверга, жить недалеко от завода» или «Отель в Петербурге с конференц-залом и ранним заселением». После этого ассистент предложит подходящие варианты.

ИИ учитывает условия и ограничения бронирования

Нейросеть учитывает пожелания по маршруту, требования к проживанию и корпоративные правила компании. ИИ подбирает гостиницы не только по стоимости, но и по отзывам, а также принимает во внимание лимиты на билеты, такси и питание.

Если информации для бронирования недостаточно, агент задаст уточняющие вопросы — например, про аэропорт вылета, допустимую продолжительность пересадки или требования к жилью. Если подходящих вариантов не окажется, сервис предложит альтернативы.

Деньги спишутся с корпоративного счёта компании

После подтверждения маршрута ИИ самостоятельно оформит поездку и создаст командировку в личном кабинете. Там автоматически появятся посадочные талоны и ваучер на отель.

Оплата поездки происходит через корпоративный счёт компании, указанный на платформе. По внутренним оценкам Яндекс Командировок, автоматизация помогает сократить время на организацию поездок и снизить административную нагрузку более чем на 5%.

Ранее Яндекс запустил корпоративный трансфер за границей

Ранее Яндекс Go для бизнеса запустил услугу «Трансфер» для корпоративных поездок за рубежом. Компании могут заранее заказать поездку для сотрудников и партнёров, например из аэропорта в отель или обратно. Сервис работает более чем в 100 странах, включая Индию, Китай и Турцию.

Стоимость трансфера фиксируется на этапе бронирования и не меняется из-за пробок, погодных условий или высокого спроса. Система также отслеживает статус рейса и автоматически корректирует время подачи автомобиля при задержке или отмене. Оплата проходит через корпоративный счёт компании, а отчётные документы формируются автоматически.