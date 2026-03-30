Яндекс Go запустил трансфер для корпоративных сотрудников за рубежом — услуга доступна более чем в 100 странах
Сервис учитывает возможные задержки рейса и автоматически подстраивает время подачи автомобиля
В сервисе Яндекс Go для бизнеса появилась услуга «Трансфер» для поездок за границей. Теперь компании могут заранее заказывать поездки для сотрудников и партнёров — например, из аэропорта в отель или обратно. Как сообщили в сервисе, услуга доступна более чем в 100 странах, включая Индию, Китай и Турцию.
Стоимость трансфера фиксируется на этапе оформления заказа
В пресс-службе Яндекс Go рассказали, что новая услуга охватывает десятки направлений по всему миру. Заказать трансфер можно заранее через личный кабинет Яндекс Go для бизнеса, добавив его к деловой поездке.
Для оформления поездки нужно указать маршрут, дату и номер рейса. Сделать это можно как за несколько месяцев до поездки, так и минимум за 6 часов до прилёта. Сервис заранее показывает стоимость и фиксирует её, что позволяет избежать изменения цены из-за погодных условий, дорожной ситуации или высокого спроса.
Оплата трансфера происходит через корпоративный счёт компании, который уже используется в Яндекс Go для бизнеса. Подключать местные способы оплаты не требуется. Отчётные документы формируются автоматически.
Алгоритмы автоматически подстраиваются под время прилёта
После подтверждения заказа пассажир получает уведомление с деталями поездки. Водитель заранее связывается с клиентом для согласования встречи. Система отслеживает статус рейса и автоматически корректирует время подачи автомобиля при задержке или отмене. Машина ожидает пассажира на парковке аэропорта до 60 минут — это включено в стоимость.
При необходимости водитель встречает пассажира в зоне прилёта с табличкой, помогает с багажом и сопровождает до автомобиля. Это позволяет упростить процесс передвижения в незнакомой стране и сократить время на поиск транспорта.
Яндекс Go планирует добавить в сервис услугу фаст-трека
В дальнейшем сервис планирует расширить список доступных услуг. Корпоративные клиенты смогут получать доступ к фаст-треку в аэропорту и бизнес-залам. Также появится возможность заказывать микроавтобусы и автобусы для групповых поездок.
При планировании поездок сервис сможет автоматически предлагать трансфер, учитывая количество сотрудников, время заселения и другие параметры. Это должно сократить время на оформление поездок и упростить организацию командировок.
Турция и Китай — в топе зарубежных направлений для командировок
Российский бизнес всё чаще выбирает для командировок восточные направления — в топ-5 стран для командировок вошли Турция, Белоруссия, Казахстан, Китай и ОАЭ.
Китай стал самым быстрорастущим направлением: за три года число деловых поездок туда увеличилось в 3,4 раза. ОАЭ также усилили позиции — рост составил 62%, чему способствовали налоговая политика, упрощённая регистрация бизнеса и доступ к международным рынкам.
