Командировки по России: названы самые популярные направления

Как показало исследование МегаФона и агентства делового туризма Continent Express, российский деловой туризм смещается на Восток. В топ-5 самых востребованных деловых маршрутов вошли Китай и ОАЭ. Внутренняя география тоже смещается: всё больше деловых поездок приходится на Сургут, Тюмень, Краснодар и Шую.

Турция — лидер по зарубежным командировкам

МегаФон и агентство делового туризма Continent Express выделили топ-5 стран, которые входят в список самых популярных у российских бизнес-путешественников:

Турция





Белоруссия





Казахстан





Китай





ОАЭ

Китай стал самым быстрорастущим зарубежным направлением: деловые поездки за три года увеличились в 3,4 раза. Российские специалисты чаще всего ездят на выставки промышленного оборудования, автомобильной и текстильной продукции, компьютерных технологий и на Кантонскую ярмарку (крупнейшая в Китае торговая выставка экспортной и импортной продукции).

ОАЭ также усилили позиции на деловой карте: рост командировок составил 62%. По данным исследования, этому способствовали налоговая политика, упрощённая регистрация бизнеса и доступ к международным рынкам.

Командировки по России смещаются в индустриальные города

Внутренняя карта деловых поездок также изменилась. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, бизнес в России всё чаще выбирает региональные маршруты. Больше всего рабочих поездок обеспечивают компании из нефтегаза, ИТ, ритейла, фармацевтики и добывающей промышленности.

По словам заместителя директора отдела по работе с клиентами Continent Express Лидии Ячменниковой, Казань, Екатеринбург и Шуя наиболее популярны у программистов — в этих городах сосредоточены ИТ-производства российских корпораций.

Тюмень чаще всего выбирают из-за присутствия в городе штаб-квартир ведущих компаний и производственных мощностей нефтегазовой отрасли. Город вошёл в топ направлений 2025 года, сместив Новокузнецк и Красноярск (центры металлургической промышленности).

Санкт-Петербург — самый привлекательный для командировок

Исследование SuperJob показало, что больше всего россияне хотели бы поехать в командировку в Санкт-Петербург. В 2025 году 15% респондентов назвали его самым желанным городом для рабочих поездок. Лидерство северная столица удерживает с 2020 года. Москва занимает второе место (12%), далее — Калининград, Владивосток и Сочи (по 4%).

Средний срок командировки по России — 2 дня

Рост цен на логистику и распространение гибридных форматов работы повлияли на длительность поездок. В 2025 году средняя командировка по России занимает два дня. Поездка в страны дальнего зарубежья — 2–3 дня. Исследователи связывают это с тем, что компании тщательно оптимизируют сроки, маршруты и бюджеты.