Санкт-Петербург возглавил топ городов для командировок

Санкт-Петербург возглавил список городов, куда жители России больше всего хотят поехать в командировку, показал опрос SuperJob. Москва стала второй по популярности. В топ также вошли Калининград, Владивосток и Сочи.

Санкт-Петербург удерживает лидерство с 2020 года

По результатам опроса Санкт-Петербург остаётся самым популярным городом для рабочей поездки — его выбрали 15% участников опроса. Ранее город тоже занимал первое место: в 2020 году его выбирали 16%, в 2023-м — 11%.

Москву выбрали 12% респондентов. Калининград, Владивосток и Сочи набрали по 4%. Казань выбрали 3% респондентов, а Краснодар и Севастополь — по 2%.

Исследование РЖД подтверждает: направления между Москвой и Санкт-Петербургом — ядро делового трафика по России в 2025 году. Между этими городами было совершено свыше 50% деловых поездок на поездах.

«Куда пошлют»: каждый шестой согласен на командировку в любой город

16% участников опроса отметили, что им «без разницы», куда ехать, — это максимум за пять лет: в 2020 году доля таких ответов составляла 10%, в 2023-м — 13%. 7% затруднились назвать предпочтительное направление.

Женщины чаще предпочитают крупные города

Санкт-Петербург назвали 17% женщин и 14% мужчин, а Москву — 16% женщин против 11% мужчин. Помимо столиц, женщины чаще упоминали Калининград, Сочи и Новосибирск.

Мужчины, наоборот, указывали более широкий круг направлений. В их ответах встречались как крупные города, так и более периферийные — от Архангельска и Пскова до Петропавловска-Камчатского.

По данным РЖД, мужчины совершают больше дальних поездок: в деловых авиаперелётах и длительных ЖД-путешествиях их доля превышает 75%. Женщины же чаще выбирают железную дорогу и маршруты ближе к дому.

Интерес к столицам растёт по сравнению с 2023 годом

Динамика результатов исследования показывает явное смещение интереса в сторону столиц. Санкт-Петербург увеличил долю предпочтений с 11% (в 2023-м) до 15% (в 2025-м). Москва также добавила несколько пунктов — с 9% до 12%, усилив позиции на втором месте.

На фоне роста интереса к крупнейшим городам несколько снизилась привлекательность отдельных региональных направлений. Сочи опустился с 6% до 4%, такой же спад фиксируется у Калининграда — с 6% до 4%. Менее существенное снижение заметно у Казани: доля ответов сократилась с 4% до 3%.

Контекст

Опрос SuperJob проведён среди 1600 экономически активных россиян старше 18 лет, работающих в условиях возможных командировок. Исследование показывает, что интерес к командировкам в столицы растёт: Санкт-Петербург и Москва усиливают позиции, тогда как часть региональных направлений теряет долю. Число тех, кому подходит командировка в любой город, достигает максимума за пять лет — это говорит о большей гибкости сотрудников.

Фото: cotuvokne / Getty Images