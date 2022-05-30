«Альфа-Банк», «Делобанк» и ПСБ признаны лучшими мобильными банками для предпринимателей

Лучшим мобильным банком для индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса признан «Альфа-банк», свидетельствуют данные агентства Markswebb. Также в тройку лидеров вошли «Делобанк» и ПСБ.
Агентство считает, что мобильные банки по-прежнему отстают от интернет-банков и медленно забирают на себя «тяжелые» задачи бизнеса. Банки в тройке лидеров способны закрыть все потребности малого бизнеса, остальные делают ставку на развитие отдельных продуктов.
- Сбербанк — полнофункциональный зарплатный проект на рынке.
- «Открытие» — информативный продуктовый онбординг.
- «Тинькофф Банк» — широкие возможности зарплатного проекта и бухгалтерии.
- «Модульбанк» — решение сложных задач по управлению продуктами в чате.
- «Точка» — автоматическое формирование авансовых отчетов, широкие возможности для ведения ВЭД.
Наличие удобного мобильного банка актуально в нынешней ситуации, когда приложения исчезают из Google Play и App Store. Это особенно важно для предпринимателей с устройствами на iOS, которые не могут поставить приложение из альтернативных сторов или с сайта банка.
Markswebb отмечает несколько текущих проблем мобильных банков: верстка мобильной версии сайта, отсутствие адаптации под экран смартфона. Также почти никто не встраивает альтернативные решения для бизнес-задач: например, ботов в мессенджерах.
В исследовании приняли участие топ-5 банков Business Mobile Banking Rank 2020 для любой модели бизнеса и лидеры по количеству тематических запросов в поиске «Яндекса». Каждый оценивался UX-исследователями Markswebb по 146 пользовательским сценариям и в семи юзабилити-тестах.
Фото на обложке: Unsplash
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