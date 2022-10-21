Go Mobile признал приложение «Тинькофф» лучшим мобильным банком

Мобильный банк «Тинькофф» стал лучшим в рейтинге агентства мобильного маркетинга Go Mobile. «Альфа-банк» обошел «Тинькофф» только в одной категории оценки из пяти. Всего была проанализирована работа топ-20 банков России.
Результатам исследовани Go Banking от агентства Go Mobile c RB.RU поделились в пресс-службе компании.
В выборку исследования вошли двадцать банков, среди которых Сбербанк, «Тинькофф», «Альфа-банк», Газпромбанк, Совкомбанк, «МТС Банк» и другие. Работу банков анализировали по критериям:
- пользовательская активность;
- возможности и функционал приложений;
- продвижение в Digital;
- использование альтернативных способов продвижения;
- App Store Optimization.
Победителей распределили по категориям:
- лучшее приложение;
- продвижение в Digital;
- лучшее ASO;
- лучшая готовность к изменениям;
- лучший мобильный банк 2022.
Лучшим приложением признали банк мобильный банк «Тинькофф», на втором и третьем местах – Сбербанк и «Альфа-банк». «Тинькофф» победил в 4 из 5 категориях, только в «готовности к изменениям» он уступил «Альфа-банку».
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