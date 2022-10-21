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Go Mobile признал приложение «Тинькофф» лучшим мобильным банком

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мобильный банк «Тинькофф» стал лучшим в рейтинге агентства мобильного маркетинга Go Mobile. «Альфа-банк» обошел «Тинькофф» только в одной категории оценки из пяти. Всего была проанализирована работа топ-20 банков России.

Go Mobile признал приложение «Тинькофф» лучшим мобильным банком

Результатам исследовани Go Banking от агентства Go Mobile c RB.RU поделились в пресс-службе компании.

В выборку исследования вошли двадцать банков, среди которых Сбербанк, «Тинькофф», «Альфа-банк», Газпромбанк, Совкомбанк, «МТС Банк» и другие. Работу банков анализировали по критериям:

  • пользовательская активность;
  • возможности и функционал приложений;
  • продвижение в Digital;
  • использование альтернативных способов продвижения;
  • App Store Optimization.

Победителей распределили по категориям:

  1. лучшее приложение;
  2. продвижение в Digital;
  3. лучшее ASO;
  4. лучшая готовность к изменениям;
  5. лучший мобильный банк 2022.

Лучшим приложением признали банк мобильный банк «Тинькофф», на втором и третьем местах – Сбербанк и «Альфа-банк». «Тинькофф» победил в 4 из 5 категориях, только в «готовности к изменениям» он уступил «Альфа-банку».

Фото на обложке: store.bankiros

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