Go Mobile признал приложение «Тинькофф» лучшим мобильным банком

Мобильный банк «Тинькофф» стал лучшим в рейтинге агентства мобильного маркетинга Go Mobile. «Альфа-банк» обошел «Тинькофф» только в одной категории оценки из пяти. Всего была проанализирована работа топ-20 банков России.

Результатам исследовани Go Banking от агентства Go Mobile c RB.RU поделились в пресс-службе компании.

В выборку исследования вошли двадцать банков, среди которых Сбербанк, «Тинькофф», «Альфа-банк», Газпромбанк, Совкомбанк, «МТС Банк» и другие. Работу банков анализировали по критериям:

пользовательская активность;

возможности и функционал приложений;

продвижение в Digital;

использование альтернативных способов продвижения;

App Store Optimization.

Победителей распределили по категориям:

лучшее приложение; продвижение в Digital; лучшее ASO; лучшая готовность к изменениям; лучший мобильный банк 2022.

Лучшим приложением признали банк мобильный банк «Тинькофф», на втором и третьем местах – Сбербанк и «Альфа-банк». «Тинькофф» победил в 4 из 5 категориях, только в «готовности к изменениям» он уступил «Альфа-банку».

Фото на обложке: store.bankiros