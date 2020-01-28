ВЦИОМ выяснил, какие вузы россияне считают лучшими в стране

Всероссийский центр по изучению общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на тему того, какие вузы россияне считают лучшими и почему. В рейтинг вошли московские, петербургские, новосибирские учебные заведения.

Лучшим вузом страны респонденты признали МГУ (39%).



На втором месте — МГИМО (12%), на третьем — МГТУ им. Баумана (10%). Закрыли топ-5 СПБГУ (5%) и НИУ ВШЭ (3%).



В десятку лучших вузов также попали РЭУ им. Плеханова, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, НГУ (Новосибирский государственный университет), МФТИ, РАНХиГС.



ВЦИОМ задавал вопрос о том, что россияне считают самым главным при выборе вуза для себя или для своих детей. Основным (99%) критерием оценки вуза опрошенные посчитали квалификацию преподавателей.

Другими ключевыми факторами стали: высокий уровень подготовки по выбранной специальности (97%), доступность стоимости образования (96%), наличие бюджетных мест (95%), возможность беспроблемного трудоустройства после учебы (95%), отсутствия коррупции (94%).



В 2019 году МФТИ и МГУ вошли в международный рейтинг лучших вузов британского издания Times Higher Education (THE) в разделе «Физические науки».



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