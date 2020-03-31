BestDoctor запустил бесплатную виртуальную клинику для планового приема у врача

Medtech-стартап BestDoctor запустил бесплатную виртуальную клинику для тех, кто не может попасть на плановый прием к врачу из-за карантина, самоизоляции или перегруженности медицинских служб. Об этом говорится в сообщении компании.

Проконсультироваться с врачом виртуальной клиники можно в любое время из любой точки мира. Для этого нужно зарегистрироваться по этой ссылке.

«До сих пор BestDoctor работал только с корпоративными клиентами, но ситуация в мире такова, что ни один врач сейчас не может оставаться в стороне, — а в штате BestDoctor пятьдесят практикующих врачей», — говорится в сообщении.

Виртуальная клиника работает на чат-платформе Discord. Проконсультироваться можно по любому вопросу, а не только по поводу коронавируса.

С апреля сервис также запускает услугу заказа и доставки аптечных препаратов. Продажа лекарств будет осуществляться по корпоративным расценкам, по которым BestDoctor работает с аптечными сетями.

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