Цифровой ипотечный кредитор Better.com станет публичным после слияния с Aurora

Цифровой ипотечный кредитор Better.com большинством голосов акционеров (65%) принял предложение о слиянии с Aurora Acquisition Corp — компанией по приобретению специального назначения (SPAC), за счет которой можно выйти на фондовый рынок, минуя IPO. После объединения «примерно 22 августа 2023 года» компания намерена стать публичной.

«По меньшей мере 65% акционеров обыкновенных акций компании, имеющих право голоса на общем собрании, проголосовали за предложение», – цитирует генерального директора Aurora Acquisition Corp Арно Массне портал HousingWire.

Согласно заявлению в SEC, после завершения сделки объединенная организация получит от SoftBank инвестиции не менее $550 млн.

Получившаяся в результате слияния корпорация может также привлечь еще $200 млн, если инвестиционная фирма Novator, которая спонсирует Aurora, воспользуется своим опционом на $100 млн, а SoftBank вынужден будет сделать то же самое.

Сервис Better.com первоначально намеревался выйти на фондовый рынок за счет ресурсов SpaceX еще в 2021 году, но ожидаемая всеми инвесторами сделка не состоялась. У компании затем начались серьезные проблемы: увольнения, громкие отставки руководителей, снижение доходов.

Известно, что чистый убыток Better.com в первом квартале 2023 года составил $89,9 млн, но это даже неплохо с учетом убытка в $327,7 в первом квартале 2022 года. На сегодня компания сократила около 91% персонала.

От банкротства Better удерживает заявленная в SEC сделка с Aurora, в результате которой последняя будет переименована в Better Home & Finance Holding Company.

Эксперты рынка не ожидали, что голосование пройдет так скоро, многие ждали текущих событий только в сентябре.

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