Минфин предложил отменить налоговые льготы на большинство иностранных ценных бумаг

Налоговые льготы на долгосрочное владение ценными бумагами большинства иностранных компаний могут отменить, с таким предложением выступил Минфин. Согласно инициативе, льготы сохранят только для бумаг компаний, зарегистрированных в странах ЕАЭС.

Минфин выступил с предложением отменить налоговые льготы на долгосрочное владение ценными бумагами большинства иностранных компаний, допущенных к торгами на российских площадках. Об этом пишет РБК.

Согласно инициативе, льготы сохранят только для бумаг компаний, зарегистрированных в странах ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии. Сейчас на налоговые льготы могут рассчитывать инвесторы всех иностранных компаний, бумаги которых торгуются на российских площадках.

В соответствии с действующим законодательством, налоговый вычет могут получить инвесторы, которые владеют иностранными ценными бумагами более трех лет. Сумма вычета составляет размер финансового результата, полученного от погашения актива.

Ранее Минфин предложил установить налоговый вычет с доходов на сумму до 30 млн рублей владельцам индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа.

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