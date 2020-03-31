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В России на неделю закроются рестораны, кафе и другие заведения общепита

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно закрыть заведения общественного питания по всей России. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства. 

В России на неделю закроются рестораны, кафе и другие заведения общепита

Запрет продлится неделю — с 28 марта по 5 апреля. Президент РФ Владимир Путин объявил эту неделю нерабочей из-за вспышки коронавируса. 

Под запрет попадают рестораны, кафе и другие заведения общепита. Они смогут работать только в дистанционном режиме. 

Также правительство приостановило работу пансионатов, детских лагерей, домов отдыха и горнолыжных трасс. Запрет продлится с 28 марта до 1 июня 2020 года.

Ранее решение закрыть все рестораны, кафе и бары приняли власти Москвы и Санкт-Петербурга. Также по всей России не работают кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры. 

В России зафиксировано 1036 случаев заболевания коронавирусом. За сутки количество заболевших увеличилось на 196 человек. 

Фото: Unsplash

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