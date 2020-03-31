В России на неделю закроются рестораны, кафе и другие заведения общепита

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно закрыть заведения общественного питания по всей России. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Запрет продлится неделю — с 28 марта по 5 апреля. Президент РФ Владимир Путин объявил эту неделю нерабочей из-за вспышки коронавируса.

Под запрет попадают рестораны, кафе и другие заведения общепита. Они смогут работать только в дистанционном режиме.

Также правительство приостановило работу пансионатов, детских лагерей, домов отдыха и горнолыжных трасс. Запрет продлится с 28 марта до 1 июня 2020 года.

Ранее решение закрыть все рестораны, кафе и бары приняли власти Москвы и Санкт-Петербурга. Также по всей России не работают кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры.

В России зафиксировано 1036 случаев заболевания коронавирусом. За сутки количество заболевших увеличилось на 196 человек.