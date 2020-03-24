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Малый и средний бизнес освободят от проверок до конца года

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Малый и средний бизнес освободят от всех плановых проверок до конца года, крупный бизнес — до 1 мая. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития. 

Малый и средний бизнес освободят от проверок до конца года

Ведомство уточнило, как будет работать мораторий на проверки бизнеса. По плану Минэкономразвития, для крупного бизнеса останется только треть самых важных проверок. Остальные будут исключены из уже утвержденных планов. 

Проводить внеплановые проверки можно только в случае причинения вреда людям. Для таких проверок потребуется разрешение прокуратуры.

Правительство может продлить или сократить сроки моратория в зависимости от экономической ситуации. По данным источника «Ведомостей», мораторий вряд ли будет действовать дольше полугода. 

Мораторий на проверки — одна из мер господдержки бизнеса на фоне эпидемии коронавируса и обвала рубля. Правительство также планирует освободить малый и средний бизнес на три месяца от уплаты страховых взносов. Кроме того, создан гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний.

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Фото: Kinga / Shutterstock

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