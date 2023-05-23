Продажи товаров без сертификатов качества заблокируют

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Росаккредитация запустят пилотный проект по блокировке товаров без сертификатов качества. У каждого изделия появится идентификационный номер, его привяжут к конкретному сертификату.

Когда срок действия документов закончится, продажи остановят — например, изделия не смогут проходить на кассе. Пока торговля не может оперативно выводить из оборота товары с проблемными разрешительными документами: их выдают в целом на партию, сообщили «Известия».

Торговые сети проверяют разрешительные бумаги перед стартом продаж. Покупатели тоже могут попросить у магазинов эти документы. Это можно проверить через систему ЦРПТ — «Честный знак», она автоматически подгружает сертификаты качества на маркированную продукцию.

Однако в течение продаж сети не могут отследить, что происходит с документами. К тому же, сертификаты выдают на партии товаров, но информации о каждой единице товара фактически нет. Поэтому неясно, продажи каких конкретно товаров прекращать и изымать.

В связи с этим ЦРПТ с Росаккредитацией планируют создать GTIN для товаров — это международный код маркировки и учета. Его указывают рядом со штрихкодом на упаковке. Перечень таких кодов будут привязывать к конкретным сертификатам. Это позволит автоматически не пускать в продажу товары с недействительными разрешительными документами.

В 2021 году ЦРПТ запустил приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» для малого и среднего бизнеса. Оно позволит сэкономить до 25 тысяч рублей на покупке ручного сканера и терминала сбора данных. В мобильное приложение также интегрирован чат-бот с элементами искусственного интеллекта, который сокращает время ожидания ответа компании при обращении в техническую поддержку ЦРПТ по типовым вопросам.

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