ЦРПТ создал приложение для малого бизнеса с возможностью сэкономить на маркировке

Оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) запустил приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» для малого и среднего бизнеса. Оно позволит сэкономить до 25 тысяч рублей на покупке ручного сканера и терминала сбора данных, сообщили RB.ru в пресс-службе ЦРПТ.
Новая разработка позволяет распознавать штрих-коды, дает возможность быстро принимать и отгружать товар, оптимизирует процесс ввода товара в оборот в магазине или на складе, а также экономит затраты на покупку необходимого оборудования.
В системе «Честный знак» зарегистрировано более 317 тысяч индивидуальных предпринимателей. По подсчетам ЦРПТ, только для них экономия составит почти 8 млрд рублей.
«Новая разработка позволяет оптимизировать бизнес-процессы с использованием мобильного сканера. Она сокращает пользовательский сценарий для создания документа, позволяет подписывать документ и отправлять его в систему мониторинга товаров, а также снижает вероятность ошибок участника оборота при подаче сведений в систему», — говорится в сообщении.
Кроме того, приложение позволяет принимать входящие универсальные передаточные документы (УПД) через электронный документооборот «ЭДО.Лайт», в том числе сканировать и принимать маркированные товары, формировать файлы расхождения и отправлять их на почту, в мессенджер или файловое хранилище.
В мобильное приложение также интегрирован чат-бот с элементами искусственного интеллекта, который сокращает время ожидания ответа компании при обращении в техническую поддержку ЦРПТ по типовым вопросам.
Приложение бесплатное, работает для следующих товаров и категорий:
- молочная продукция;
- товары легкой промышленности;
- обувь;
- духи и туалетная вода;
- шины и покрышки;
- фотоаппараты и лампы-вспышки;
- упакованная вода;
- табачная продукция.
К 1 августа в приложение планируется добавить готовые шаблоны последовательности типовых операций с маркированным товаром, возможность работы в офлайн-режиме, добавления карточки из каталога маркировки товаров, дополнительные сервисы аналитики и другие функции. Решения направлены на упрощение работы участников оборота товаров в системе мониторинга.
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Фото: Unsplash
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