ЦРПТ создал приложение для малого бизнеса с возможностью сэкономить на маркировке

Оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) запустил приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» для малого и среднего бизнеса. Оно позволит сэкономить до 25 тысяч рублей на покупке ручного сканера и терминала сбора данных, сообщили RB.ru в пресс-службе ЦРПТ.

Новая разработка позволяет распознавать штрих-коды, дает возможность быстро принимать и отгружать товар, оптимизирует процесс ввода товара в оборот в магазине или на складе, а также экономит затраты на покупку необходимого оборудования.

В системе «Честный знак» зарегистрировано более 317 тысяч индивидуальных предпринимателей. По подсчетам ЦРПТ, только для них экономия составит почти 8 млрд рублей.

«Новая разработка позволяет оптимизировать бизнес-процессы с использованием мобильного сканера. Она сокращает пользовательский сценарий для создания документа, позволяет подписывать документ и отправлять его в систему мониторинга товаров, а также снижает вероятность ошибок участника оборота при подаче сведений в систему», — говорится в сообщении.

Кроме того, приложение позволяет принимать входящие универсальные передаточные документы (УПД) через электронный документооборот «ЭДО.Лайт», в том числе сканировать и принимать маркированные товары, формировать файлы расхождения и отправлять их на почту, в мессенджер или файловое хранилище.

В мобильное приложение также интегрирован чат-бот с элементами искусственного интеллекта, который сокращает время ожидания ответа компании при обращении в техническую поддержку ЦРПТ по типовым вопросам.

Приложение бесплатное, работает для следующих товаров и категорий:

молочная продукция;

товары легкой промышленности;

обувь;

духи и туалетная вода;

шины и покрышки;

фотоаппараты и лампы-вспышки;

упакованная вода;

табачная продукция.

К 1 августа в приложение планируется добавить готовые шаблоны последовательности типовых операций с маркированным товаром, возможность работы в офлайн-режиме, добавления карточки из каталога маркировки товаров, дополнительные сервисы аналитики и другие функции. Решения направлены на упрощение работы участников оборота товаров в системе мониторинга.

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Фото: Unsplash