Джефф Безос заявил о намерении передать большую часть состояния на благотворительность. По последним данным, состояние основателя Amazon оценивается в $124,1 млрд.
Основатель Amazon и №4 в списке Forbes американский бизнесмен Джефф Безос заявил в интервью CNN, что намерен передать большую часть своего состояния на благотворительность.
Безос не уточнил, о какой именно сумме идет речь, но, по последним данным, состояние основателя Amazon оценивается в $124,1 млрд.
Бизнесмен также не рассказал, кому именно собрался передать часть своего состояния, но пояснил, что значительную часть капитала направит на борьбу с изменением климата и поддержку «объединяющих человечество перед социальным расколом» людей.
Телеканал напомнил о существовании основанного Джеффом Безосом благотворительного фонда Bezos Earth Fund. В него бизнесмен передал $10 млрд за последние 10 лет.
Фото на обложке: lev radin /
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