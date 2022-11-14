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Джефф Безос заявил о намерении передать большую часть состояния на благотворительность

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Джефф Безос заявил о намерении передать большую часть состояния на благотворительность. По последним данным, состояние основателя Amazon оценивается в $124,1 млрд.

Джефф Безос заявил о намерении передать большую часть состояния на благотворительность

Основатель Amazon и №4 в списке Forbes американский бизнесмен Джефф Безос заявил в интервью CNN, что намерен передать большую часть своего состояния на благотворительность.

Безос не уточнил, о какой именно сумме идет речь, но, по последним данным, состояние основателя Amazon оценивается в $124,1 млрд.

Бизнесмен также не рассказал, кому именно собрался передать часть своего состояния, но пояснил, что значительную часть капитала направит на борьбу с изменением климата и поддержку «объединяющих человечество перед социальным расколом» людей.

Телеканал напомнил о существовании основанного Джеффом Безосом благотворительного фонда Bezos Earth Fund. В него бизнесмен передал $10 млрд за последние 10 лет.

Фото на обложке: lev radin / Shutterstock

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